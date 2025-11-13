FPT.AI thắng giải nhà cung cấp dịch vụ AI tại ASOCIO Award 2025

Đài LoanNền tảng FPT.AI của FPT Smart Cloud được Hiệp hội Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao giải thưởng AI Service Provider tại ASOCIO Award 2025, ngày 11/11.

Đây là năm đầu tiên hạng mục Nhà cung cấp dịch vụ AI (AI Service Provider) được đưa vào khuôn khổ giải thưởng của ASOCIO. Nền tảng AI đến từ Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ để giành chiến thắng.

FPT.AI hiện là một trong số ít nền tảng tại Đông Nam Á sở hữu hệ sinh thái ngôn ngữ AI bản địa tự phát triển. Nền tảng này có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn công nghệ toàn cầu về tốc độ xử lý, độ chính xác và khả năng bản địa hóa. Gần đây, FPT.AI cũng giành 4 giải thưởng tại VLSP 2025 - cuộc thi học thuật lớn nhất về xử lý ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt, bao gồm ba giải nhất ở các hạng mục hỏi đáp suy luận định lượng và hỏi đáp về thời gian.

Đại diện FPT Smart Cloud nhận giải thưởng. Ảnh: FPT

AI là một trong năm công nghệ trọng điểm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn FPT, bên cạnh bán dẫn, công nghệ ôtô, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Nhiều năm qua, FPT đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các giải pháp trí tuệ nhân tạo, khẳng định vị thế làm chủ công nghệ tại Việt Nam. Tập đoàn hiện là đối tác của nhiều công ty hàng đầu thế giới, triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn tại Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương. Hạng mục AI Service Provider Award tại ASOCIO Award 2025 chính là minh chứng rõ nét cho thành tựu phát triển AI toàn diện của FPT

Để thúc đẩy phát triển, FPT hợp tác với Nvidia xây dựng hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản. Hệ sinh thái FPT.AI đang phục vụ hàng nghìn doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trong khu vực với bộ giải pháp toàn diện. Hơn 5.120 nhân sự AI (AI Agents) được triển khai để phục vụ các quy trình từ vận hành, bán hàng đến chăm sóc khách hàng, xử lý hơn 200 triệu tương tác mỗi tháng. Các sản phẩm của FPT được nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ tin dùng, cũng như triển khai tại Bộ Tài chính và các trung tâm chuyển đổi số địa phương.

"Trở thành đơn vị đầu tiên được vinh danh tại hạng mục giải thưởng AI Service Provider, FPT.AI xem đây là sự ghi nhận, động lực để đưa trí tuệ Việt Nam bay xa hơn nữa trong cuộc chơi AI toàn cầu", ông Đoàn Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT chia sẻ.

Ra đời từ năm 2003, ASOCIO Award là giải thưởng công nghệ uy tín do Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương sáng lập. Tổ chức này quy tụ 24 hiệp hội quốc gia, đại diện cho hơn 10.000 doanh nghiệp công nghệ. Qua hai thập kỷ, giải thưởng trở thành sự công nhận uy tín cho những thành tựu trong việc ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại châu Á - Thái Bình Dương.

Thanh Thư