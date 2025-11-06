FPT.AI hợp tác Jega phát triển giải pháp AI cho ngành nội thất

FPT.AI và Jega cùng phát triển hệ sinh thái AI Agentforce nhằm số hóa hoạt động tư vấn, bán hàng và vận hành trong ngành nội thất.

Theo đại diện FPT.AI, ngành nội thất đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào các khâu vận hành trở thành yếu tố tạo sức cạnh tranh cốt lõi. Bên cạnh đó, nhiều thách thức mới đặt ra đối với các doanh nghiệp như: vấn đề rò rỉ dòng khách "ngoài giờ", thiếu nhân lực...

Điển hình là vấn đề phục vụ khách hàng, khảo sát cho thấy có 70% khách hàng truy cập vào khung 20-22h hàng ngày. Chỉ khoảng 78% khách hàng sẽ mua hàng từ người tư vấn đầu tiên và tỷ lệ chuyển đổi nâng lên tới 391% khi phản hồi được gửi trong vòng một phút.

Hệ sinh thái AI Agentforce của Jega. Ảnh: Jega

Để giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất và phục vụ khách hàng tốt hơn, FPT.AI cùng với Công ty Cổ phần Jega nghiên cứu và ra mắt bộ giải pháp AI Agentforce. AI Agentforce tập hợp các giải pháp gồm: ShowAI, StoreAI và KnowAI, Furni AI, JEGA Cloud Design và JEGA Cloud Factory, trở thành nguồn nhân lực AI toàn diện. Nhờ đó, doanh nghiệp nội thất và vật liệu có thể chuyển đổi từ mô hình vận hành truyền thống sang doanh nghiệp vận hành bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

AI Agentforce có thể trở thành "nhân sự số" của doanh nghiệp với khả năng giao tiếp, tư vấn, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ showroom, đại lý và nhà sản xuất nội thất hoạt động liên tục 24/7, phục vụ đồng thời tới 10.000 khách cùng lúc. Các nhân viên sale AI không chỉ đơn thuần trả lời câu hỏi, mà thực hiện tư vấn kích thước, phối màu, vật liệu và điều hướng hành trình mua hàng số hóa từ showroom đến website, tương đương nhân viên bán hàng thật sự.

AI Agents của Jega tư vấn, chăm sóc khách hàng. Ảnh: Jega

Từ đó, đơn vị giảm rò rỉ khách hàng ngoài giờ, tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối ưu chi phí chăm sóc khách hàng. Hệ thống đã ghi nhận hiệu quả: phản hồi nhanh gấp ba lần, tỷ lệ chốt đơn tăng 40%, chi phí giảm 60%. Nhân viên con người không cần xử lý từng chat hay tư vấn lặp đi lặp lại mà có thể tập trung vào bước tư vấn chuyên sâu và chăm sóc khách hàng cao cấp hơn.

Theo đại diện FPT.AI, sự ra đời của hệ sinh thái AI Agents được xem là bước đi chiến lược trong tầm nhìn "AI for Vietnam" của FPT.AI nói riêng và tập đoàn FPT nói chung. Việc này đồng thời thể hiện nỗ lực trong việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành động lực phát triển doanh nghiệp ở khía cạnh công nghệ và tư duy quản trị và vận hành; mở ra một cách tiếp cận mới: AI không thay thế con người, mà khuếch đại năng lực của con người.

Văn Hà