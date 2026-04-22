FPT Academy International hợp tác Saolatek đào tạo drone thực chiến

TP HCMFPT Academy International (FAI) ký kết hợp tác với doanh nghiệp Saolatek, thúc đẩy đào tạo drone gắn với thực tiễn, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.

Sự kiện là một bước đi trong chiến lược của FAI trong phát triển hệ sinh thái đào tạo gắn liền với thực tiễn, qua đó, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực công nghệ có năng lực ứng dụng cao, sẵn sàng tham gia vào các lĩnh vực công nghệ mới tại Việt Nam.

"Đây cũng là định hướng chiến lược 'làm chủ công nghệ lõi' của tập đoàn FPT", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Giám đốc FPT Academy International (bên trái) và ông Trần Anh Tuấn - CEO Saolatek (bên phải) tại lễ ký kết. Ảnh: FAI

Tại lễ ký kết, bà Lê Thị Hồng Hạnh - Giám đốc FPT Academy International cho biết, việc hợp tác với doanh nghiệp Saolatek là một bước đi chiến lược, giúp chương trình đào tạo bám sát nhu cầu thị trường, đồng thời, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Ở góc độ doanh nghiệp, anh Trần Anh Tuấn - CEO Saolatek, Phó chủ tịch kiêm CEO Mạng lưới Công nghệ Hàng không - Vũ trụ và Thiết bị bay không người lái Việt Nam, nhận định hợp tác là bước khởi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực UAV chất lượng cao, góp phần hình thành đội ngũ nhân lực công nghệ có khả năng đáp ứng nhanh các yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Viện Đào tạo Quốc tế FPT và Saolatek ký kết đồng hành hợp tác phát triển nguồn nhân lực. Ảnh: FAI

Song song với hoạt động ký kết, FPT Academy International triển khai chương trình Thiết kế và Vận hành hệ thống drone từ 6 đến 12 tháng theo định hướng thực hành chuyên sâu. Chương trình hướng tới giúp người học nắm vững lý thuyết, có khả năng trực tiếp tạo ra và vận hành một hệ thống drone hoàn chỉnh.

Ở học kỳ đầu tiên, người học có cơ hội tiếp cận toàn diện từ nguyên lý khí động học, cấu trúc hệ thống, các thành phần, cảm biến đến quy trình lắp ráp, đấu nối và hiệu chỉnh thiết bị. Quá trình học gắn liền với các yêu cầu về an toàn bay và quản lý rủi ro, giúp người học hình thành tư duy kỹ thuật từ nền tảng.

Bước sang học kỳ tiếp theo, chương trình nâng cao với các nội dung vận hành chuyên sâu, bao gồm: lập trình đường bay tự động, ứng dụng camera, cảm biến để xử lý hình ảnh, xây dựng hệ thống phát hiện và tránh vật cản theo thời gian thực, đồng thời, tối ưu hiệu suất năng lượng trong quá trình vận hành. Kết thúc lộ trình, người học có thể tự thiết kế và triển khai hệ thống drone giao hàng tự động hoàn chỉnh, mô phỏng sát với các bài toán thực tế mà doanh nghiệp đang ứng dụng.

FPT Academy International triển khai khoá học Thiết kế và vận hành hệ thống drone. Ảnh: FAI

Trong bối cảnh công nghệ drone đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như logistics, nông nghiệp, quay phim hay giám sát, nhu cầu về nhân lực có kỹ năng thực tế ngày càng gia tăng. FPT Academy International và Saolatek kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng, giúp sinh viên sớm tham gia thị trường lao động.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp còn tạo điều kiện để người học tích lũy kinh nghiệm, xây dựng năng lực làm việc thực tế và nâng cao khả năng thích ứng trong môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Nhật Lệ