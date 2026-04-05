Fowler: 'Chưa từng thấy Liverpool thiếu tự tin đến vậy'

AnhCựu danh thủ Robbie Fowler phê phán cả cầu thủ Liverpool lẫn HLV Arne Slot sau trận thua thảm Man City 0-4 ở tứ kết Cup FA.

Trên sân Etihad ngày 4/4, Liverpool để thủng lưới bốn bàn từ cú hat-trick của Erling Haaland và một bàn của Antoine Semenyo. Đây là trận thua đậm nhất của Liverpool dưới thời Slot và là thất bại nặng nề nhất của họ kể từ tháng 10/2020. Đây cũng là thất bại thứ 15 trên mọi đấu trường mùa này, số trận thua nhiều nhất của Liverpool trong một mùa giải kể từ mùa 2014-2015, khi thua 18 trận dưới thời Brendan Rodgers.

Trên kênh TNT Sports, Fowler cho biết ông thất vọng nhất với bàn thua thứ tư ở phút 57. Cựu tiền đạo người Anh chỉ trích trung vệ Ibrahima Konate buông xuôi trong pha tranh chấp Jeremy Doku, để cầu thủ chủ nhà thoải mái cắt vào trung lộ rồi chọc khe cho Nico O'Reilly - cầu thủ sau đó chuyền ngang cho Haaland dứt điểm vào lưới trống hoàn tất cú hat-trick.

"Phản ứng của Konate cho thấy thái độ thất bại, như thể cậu ấy đã đầu hàng", Fowler bình luận. "Đó là một bàn thắng đẹp, nhưng tôi kỳ vọng nhiều hơn ở hàng thủ. Konate đơn giản là đã bỏ cuộc".

Haaland ghi bàn ấn định tỷ số trong trận Man City thắng Liverpool 4-0 ở tứ kết Cup FA trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 4/4/2026. Ảnh: Reuters

Không dừng lại ở cá nhân, Fowler còn thẳng thắn chỉ trích vai trò của ban huấn luyện, cho rằng trách nhiệm chính thuộc về HLV Arne Slot. Cựu tiền đạo 50 tuổi nhấn mạnh chưa từng chứng kiến Liverpool thi đấu thiếu tự tin đến vậy, đặc biệt khi đội bóng nhập cuộc khá tốt nhưng nhanh chóng đánh mất thế trận sau bàn mở tỷ số của Man City.

"Slot cần giúp các cầu thủ trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ. Bạn cần những thủ lĩnh để kéo cả đội vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng chúng ta không thấy điều đó từ HLV", Fowler nói. "Tôi chưa từng thấy Liverpool thiếu tự tin như thế sau khi khởi đầu tích cực. Nhiệm vụ của HLV là phải truyền động lực cho các cầu thủ".

Fowler từng khoác áo Liverpool hai giai đoạn 1993-2001 và 2006-2007. Ông đã ghi tổng cộng 128 bàn ở Ngoại hạng Anh - thành tích tốt thứ hai trong lịch sử CLB.

Salah thất vọng sau khi đá hỏng phạt đền trước Man City. Ảnh: PA

Trên hàng công trận này, Mohamed Salah gây thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó có cú đá phạt đền hỏng phút 64. Fowler thừa nhận ông không tin tưởng Salah ngay khi tiền đạo người Ai Cập bước lên chấm 11m. "Dựa trên màn trình diễn trước đó và những cơ hội bị bỏ lỡ, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ sút hỏng", ông cho biết.

Cùng quan điểm, cựu danh thủ người Scotland Ally McCoist cho rằng Salah chỉ còn là cái bóng của chính mình. Cựu thủ môn Joe Hart thì nhận xét Salah có dấu hiệu sa sút rõ rệt về tâm lý. "Chúng ta quen thấy Salah tự tin, nhưng hôm nay cậu ấy chơi thiếu tự tin và thất vọng rõ rệt", anh chia sẻ.

Ở trận tiếp theo, ngày 8/4, Liverpool sẽ hành quân đến sân của PSG để đá lượt đi tứ kết Champions League.

