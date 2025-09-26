Foursome là chìa khóa chiến thắng Ryder Cup

MỹCách xếp cặp thông minh ở thể thức foursome có thể giúp các đội trưởng Keegan Bradley hay Luke Donald giành lợi thế lớn ở Ryder Cup 2025.

Làm đội trưởng tuyển Mỹ năm nay là nhiệm vụ khó. Bạn phải chọn đội phó, golfer, thậm chí cân nhắc cả bản thân nên thi đấu hay không trong trường hợp của Bradley. Sau đó, người đội trưởng phải tìm cách tối ưu để sử dụng các thành viên, ghép cặp họ ra sao và có hoạt động bên lề nào nhằm gắn kết toàn đội.

Đội hình tuyển golf Mỹ ở Ryder Cup 2025. Ảnh: RC

Với Donald, công việc dường như đơn giản hơn khi chỉ cần lặp lại những gì đã thực hiện tại Rome cách đây hai năm trong thắng lợi vang dội mà chính ông cũng sắm vai đội trưởng tuyển châu Âu. Thay đổi duy nhất là sự đổi vai của anh em sinh đôi nhà Hojgaard: Rasmus thế chỗ người anh Nicolai.

Nếu như Donald có thể coi đã nắm trong tay công thức chiến thắng, bài toán với Bradley phức tạp hơn. Đội trưởng tuyển Mỹ quyết định đặt niềm tin vào bốn tân binh, thay vì một người như châu Âu. Kinh nghiệm thi đấu Ryder Cup là điều đội tuyển đến từ lục địa già được đánh giá cao hơn, song xứ cờ hoa lại nhỉnh hơn khi xét về vị trí các golfer trên bảng thứ bậc thế giới, trong đó nổi bật nhất là Scottie Scheffler.

Tuy nhiên, Ryder Cup là giải đấu đồng đội, sự xuất chúng của một cá nhân không mang tính quyết định, và thực tế Scheffler không phải người quá nổi danh ở những sự kiện kiểu này. Thậm chí, golfer số một thế giới còn khiến nhiều CĐV nhà e ngại bởi khả năng đánh foursome rất tệ. Thật khó tin khi Scheffler chưa thắng nổi trận nào với thể thức này.

Điều đó thực sự đáng ngại bởi lịch sử Ryder Cup gần đây cho thấy giành lợi thế ở foursome sẽ mở ra cơ hội lớn vô địch. Cụ thể trong năm mùa gần nhất, đội đăng quang luôn áp đảo trong những trận foursome. Ví dụ năm 2021, tuyển Mỹ thắng cách biệt 19-9 sau khi dẫn 6-2 ở thể thức này. Còn mùa trước, châu Âu thống trị foursome với tỷ số 7-1 rồi thắng chung cuộc 16,5-11,5.

Đội hình tuyển golf châu Âu ở Ryder Cup 2025. Ảnh: RC

Nói thêm về giải đấu hai năm trước, cách xếp cặp của đội trưởng Donald được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Theo đó, Rory McIlroy, Ludvig Aberg và Jon Rahm - những người phát bóng cực tốt, lần lượt sát cánh với Tommy Fleetwood, Viktor Hovland và Tyrrell Hatton – các golfer rất giỏi ở những cú đánh tiếp cận cờ. Sự kết hợp này mang về sáu điểm tuyệt đối cho châu Âu, tạo sức bật cho thắng lợi cuối cùng.

Điểm nhấn ở những trận foursome trên sân Marco Simone năm 2023 là thắng lợi hủy diệt 9&7 của cặp Aberg-Hovland trước Scheffler và Brooks Koepka. Sau 11 hố, hai ngôi sao sáng nhất lúc đó của tuyển Mỹ chấp nhận bắt tay thua cuộc, để rồi hình ảnh Scheffler bật khóc vì hổ thẹn bởi thất bại ê chề đã trở thành khoảnh khắc kinh điển. Đây cũng là tỷ số cách biệt nhất trong lịch sử Ryder Cup ở một trận 18 hố.

Trong khi Aberg và Hovland, những người đến từ vùng Scandinavia, gần như chắc chắn có suất đánh foursome tại New York tuần này, Rahm cùng Hatton nhiều khả năng vẫn tiếp tục chung bước khi cả hai ngày càng thân thiết hơn nhờ việc trở thành đồng đội tại LIV Golf. Tương tự, một cặp khác từ năm 2023 có thể tiếp tục phối hợp với nhau là McIlroy và Fleetwood. Hoặc không loại trừ việc đội trưởng Donald sẽ lắp ghép kiểu khác.

Ví dụ như Shane Lowry, một trong những golfer hay nhất thế giới trong cú đánh tiếp cận nhưng lại không mạnh ở khía cạnh phát và gạt bóng mùa giải năm nay. Khi đó, McIlroy sẽ là sự bổ sung hoàn hảo, chưa kể cả hai còn là bạn thân ngoài đời. Bên cạnh đó, châu Âu còn lão tướng Justin Rose, người không đánh foursome tại Rome nhưng đạt tỷ lệ thành công cao, tới 75%. Không ít CĐV tin rằng Rose và McIlroy là một đôi đáng gờm trên sân Bethpage Black. Tóm lại, đội trưởng Donald đang có cơn đau đầu dễ chịu với những quân bài nắm giữ.

Bên kia chiến tuyến, Max Homa cùng Brian Harman là những người duy nhất giành được điểm ở nội dung foursome cách đây hai năm, và cả hai đều vắng mặt ở giải đấu khởi tranh hôm nay 26/9. Vì vậy, đội trưởng Bradley gần như phải bắt đầu từ con số không, thay vì nền tảng đã được định hình đầy chất lượng như phía châu Âu.

Hai đội trưởng Bradley (trái) và Donald trong buổi họp báo trước thềm Ryder Cup 2025, hôm 24/9 ở sân Bethpage Black, New York, Mỹ. Ảnh: RC

Ở đội Mỹ, Collin Morikawa đạt thành tích đánh foursome rất tốt, nhỉnh hơn cả Scheffler và Bryson DeChambeau. Tuy nhiên, sẽ là cú sốc nếu golfer số một hành tinh hoặc tài năng xuất chúng bậc nhất của xứ cờ hoa chỉ sắm vai dự bị trên sân Bethpage Black. Dù chọn ai, có một điểm chung mà Bradley kỳ vọng số đông thành viên trong đội sẽ phát huy được, đó là bản lĩnh của những golfer từng vô địch major.

Thành tựu đó là thứ Justin Thomas và Xander Schauffele đã trải qua. Họ đã khẳng định được sự khôn ngoan và kỹ năng siêu hạng suốt nhiều năm. Ngoài ra, đội chủ nhà còn sở hữ ĐKVĐ Mỹ Mở rộng J.J. Spaun và golfer số ba thế giới Russell Henley, những người được đánh giá cực cao trong những cú đánh công cờ.

Ưu điểm ấy kết hợp với khả năng phát bóng trứ danh của DeChambeau sẽ tạo ra sức mạnh không thể xem thường, nhất là với Henley – golfer rất ổn định khi đánh bóng từ fairway hoặc green. Về phía Morikawa, vấn đề trong cú gạt có thể được giải quyết bằng việc đứng cạnh Sam Burns hoặc Harris English. Còn với Patrick Cantlay và Schauffele, tình bạn và sự ăn ý của bộ đôi này là điều đã quá quen thuộc ở làng golf.

Chọn xong cặp đấu, Donald cùng Bradley vẫn còn một nhiệm vụ nữa, đó là chọn ai phát bóng đầu tiên. Ở thể thức foursome đánh xen kẽ một bóng, golfer đánh cú đầu sẽ đảm nhận vai trò phát bóng hố lẻ, và người đồng đội sẽ làm công việc tương đương ở hố chẵn. Một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, thậm chí quyết định đến chuyện thắng thua, bởi sở trường của mỗi golfer không giống nhau, đồng thời mỗi hố được thiết kế khác nhau.

Dĩ nhiên ở đẳng cấp cao nhất, các golfer có thể lựa chọn và thực hiện mọi cú đánh, tùy thuộc hình dạng hố đấu, song họ có sở thích riêng với những cú đánh ưa dùng hơn. Chẳng hạn với Scheffler, cú phát bóng của anh có xu hướng fade (cong nhẹ từ trái sang phải), trong khi McIlroy thoải mái hơn khi đánh bóng draw (cong nhẹ từ phải sang trái).

Sự khác biệt đó tạo nên những chiến lược đa dạng mà các đội trưởng Donald và Bradley phải cân đo đong đếm vô cùng kỹ lưỡng để chọn ra cặp đánh foursome. Đây là thể thức khai màn của Ryder Cup, và sự khởi đầu thuận lợi sẽ tạo ra lợi thế cực lớn cho mục tiêu vô địch.

Vy Anh