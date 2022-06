Four Seasons Resort The Nam Hai sẵn sàng đón khách quốc tế

Quảng NamFour Seasons Resort The Nam Hai tổ chức loạt hoạt động kích cầu nhằm thu hút khách quốc tế trở lại trong bình thường mới.

Trong không gian giao thoa giữa sự sang trọng và vẻ đẹp chan hòa của thiên nhiên trải dài 35 ha dọc theo bờ biển miền Trung, khu nghỉ dưỡng 5 sao cạnh biển đã ra mắt hàng loạt chương trình chăm sóc sức khỏe mới, giúp du khách kết nối thiên nhiên, tái tạo năng lượng cho một khởi đầu mới.

Hoạt động gắn kết các thành viên trong gia đình

Theo đại diện Four Seasons Resort The Nam Hai, khi đến khu nghỉ dưỡng, du khách có dịp nâng tầm trải nghiệm và gắn kết với người thân yêu qua hành trình kỳ nghỉ riêng tư. Hành trình này sẽ diễn ra tại những căn biệt thự rộng rãi, được thiết kế với hồ bơi riêng, nằm nép mình giữa những rặng dừa xanh mát dẫn lối đến bãi biển Hà My.

Các căn biệt thự có hồ bơi riêng trong không gian thoải mái. Trong đó, hồ bơi vô cực được trang bị hệ thống làm ấm, kết hợp phòng khách riêng biệt, là một địa điểm để bạn tận hưởng khi du ngoạn cùng gia đình và bạn bè. Khu vườn rộng thoáng còn là nơi trẻ em thỏa sức vui đùa, còn người lớn thì tổ chức bữa tiệc ấm cúng tại biệt thự với các dịch vụ riêng.

Mỗi căn biệt thự có hồ bơi riêng trong không gian thoải mái. Ảnh: Four Seasons Resort The Nam Hai

Khu nghỉ dưỡng còn đem đến hàng loạt hoạt động thú vị khác dành cho mọi lứa tuổi. Gia đình có thể cùng nhau đạp xe dạo quanh các khu vườn nhiệt đới xanh thẳm, tận hưởng không gian thoáng đãng ngay tại khu nghỉ dưỡng, hay ngâm mình tại hồ bơi vô cực, tham gia những trò chơi thể thao dưới nước tại bãi Hà My.

Du khách còn có thể trải nghiệm chuỗi các hoạt động cảm hứng tại câu lạc bộ trẻ em Chuồn Chuồn, đừng quên thử thách mình với một vài công thức nấu ăn cùng những đầu bếp tài năng tại Học viện Ẩm thực, bảo vệ môi trường qua một số hoạt động như truy tìm kho báu và thử thách chánh niệm.

Hành trình truy tìm kho báu giúp khơi gợi hứng thú khám phá cho các bé 6-13 tuổi khi cùng nhau giải đáp các câu đố trí tuệ, chụp ảnh nhiều địa điểm nổi bật ở khu nghỉ dưỡng, nhận những phần thưởng khi bé hoàn thành thử thách ở cuối hành trình.

Trong khi đó, thử thách chánh niệm kết nối các thành viên trong gia đình cùng tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, thông qua những hoạt động đơn giản như: thách thức tạo dáng cái cây trong một phút tại spa, trồng cây tại vườn của khu nghỉ dưỡng, cùng ăn chay trong một ngày, học nghệ thuật xếp giấy origami và trao tặng nhiều mẩu giấy gấp hình trái tim cho nhau. Đây là một số trong rất nhiều hoạt động để cảm nhận trọn vẹn sợi dây gắn kết yêu thương giữa những thành viên gia đình.

Bên cạnh dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí, kỳ nghỉ dành cho các đôi còn trở nên thú vị hơn với trải nghiệm chén hát pha lê hay lớp học nấu ăn tại Học viện Ẩm thực dành cho hai người.

Liên kết giữa thiên nhiên và con người

Đặt trọng tâm trong việc phát triển lối sống khỏe mạnh và bền vững, khu nghỉ dưỡng mang đến hai chương trình chánh niệm trong ẩm thực, để du khách tìm về sự liên kết với thiên nhiên, thông qua các nguyên liệu tươi ngon nhất từ vườn rau của khu nghỉ.

Trong đó, "Tỏa sáng cùng ẩm thực" là trải nghiệm ăn uống sáng tạo và tận tâm, với các món ăn theo chế độ giàu thực vật, chế biến từ nguyên liệu sắc màu tự nhiên trồng tại vườn rau của khu nghỉ dưỡng, kết hợp cùng nông sản được sản xuất theo mô hình bền vững từ các nhà cung ứng địa phương.

Thực khách sẽ thưởng thức các món ăn theo chế độ giàu thực vật, chế biến từ nguyên liệu sắc màu tự nhiên trồng tại vườn rau của khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Four Seasons Resort The Nam Hai

Mỗi một món ăn đều được đầu bếp đặt hết tâm huyết chế biến, từ đĩa Super Green Pasta đến món Thali Ấn Độ, hay bánh xèo chay Việt Nam và Vegan Poke Bowl Chay... Thực khách có thể nhận thấy độ tươi ngon của nguyên liệu trên từng giác quan, từ đó thực hành chánh niệm trong thưởng thức ẩm thực và cuộc sống hàng ngày.

Còn thực đơn "Tách thiện lành" là một chương trình bền vững không thể bỏ qua khi đến với khu nghỉ dưỡng. Đại diện khu nghỉ dưỡng chia sẻ, sử dụng lá trà ngon và những hạt cà phê chất lượng cao từ những nông trại đáp ứng tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững Rainforest Alliance tại cao nguyên Việt Nam, từng tách cà phê hay mỗi ly trà đều được pha chế tận tâm, phục vụ cùng các loại sữa hạt thuần chay, mang đến những điều tốt lành không chỉ cho cơ thể mà còn cho môi trường.

Tiếp tục mở rộng mục tiêu bền vững, thực đơn nước uống được chạm khắc trên nền gỗ tái sử dụng. Hay bạn có thể thưởng thức hương vị cà phê lắng đọng trên đầu lưỡi được phục vụ bằng những sản phẩm thân thiện môi trường như: đế lót lý làm từ vỏ dừa, khay gỗ, thìa khuấy từ thân tre và ống hút tre cho các món nước lạnh.

Tái tạo năng lượng qua nhiều liệu pháp

Thời gian nghỉ dưỡng tại đây là sự lựa chọn phù hợp để du khách nạp lại năng lượng cho cơ thể và tâm trí. Chương trình Tái tạo năng lượng giúp bạn khởi động ngày mới với bữa sáng dinh dưỡng, kết hợp các liệu trình thư giãn đặc biệt. Đó là liệu pháp đặc trưng Nam Hai Earth Song tại những phòng trị liệu của Heart of The Earth Spa, đến trải nghiệm yoga võng lụa dành riêng cho bạn và nửa kia.

"Được nhiều người biết đến như là một trải nghiệm đặc biệt, liệu pháp spa đặc trưng kết hợp với âm thoa trị liệu từ những chén hát pha lê đem lại sự hài hòa nội tại, đồng thời kết nối cơ thể và tâm trí đến thiên nhiên", đại diện khu nghỉ dưỡng cho hay.

Liệu pháp spa kết hợp với âm thoa trị liệu từ những chén hát pha lê đem lại sự hài hòa nội tại, kết nối cơ thể và tâm trí đến thiên nhiên. Ảnh: Four Seasons Resort The Nam Hai

Đồng hành cùng chủ đề chánh niệm trong hành trình chăm sóc sức khỏe là liệu pháp thiền trong võng lụa, dành cho những ai mong muốn tìm lại suối nguồn tươi trẻ. Đây là phương thức thiền trong giấc ngủ, kết nối cơ thể, hơi thở và suy nghĩ để xoa dịu, từ đó dẫn dắt tâm trí của bạn chìm vào giấc ngủ sâu.

Học viên sẽ được bao bọc trong chiếc võng lụa khi thả mình trong khoảng khắc hiện tại thông qua chuỗi bài tập nhận thức hơi thở, tinh thần, cơ thể, và tâm trí. Hành trình đến với trải nghiệm thư giãn sâu và giấc ngủ lành mạnh là điều cần thiết để quý khách hồi phục, chữa lành, khởi động năng lượng mới trong cơ thể cũng như tâm trí.

Vào cuối ngày, bạn có thể tham gia nghi thức "Chúc mẹ trái đất ngủ ngon" tại khu vực lễ tân của spa. Đây là một hoạt động khơi nguồn sức sống đến tâm trí và cảm xúc nội tại. Trong không gian thanh tịnh của spa, bạn sẽ cảm thấy an yên khi lắng nghe âm hưởng 432hz vang lên từ chiếc bát pha lê hòa nhịp cùng tần số trái đất, và trải mình giữa thiên nhiên xanh rì khi thả những chiếc đèn giấy thắp sáng, đi kèm có bức thư gửi gắm thông điệp của riêng mình. Đây là nghi thức để gắn kết gia đình và bạn bè thêm gần nhau hơn.

Liên hệ: Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An. Điện thoại: +84 235 394 0000 hoặc truy cập Facebook để nhận tư vấn.

Thư Kỳ