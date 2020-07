Four Points By Sheraton Đà Nẵng được bình chọn yêu thích nhất

Trong lễ trao chứng nhận Dự án đáng sống 2020 diễn ra vào 9/7 tại Hà Nội, ban tổ chức cho biết, Four Points By Sheraton Đà Nẵng được đánh giá cao vì kết hợp hài hòa giữa không gian kiến trúc, chất lượng dịch vụ và những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp mang đến cho du khách.

Ông Daniel Patrao, Giám đốc Kinh doanh & Marketing khách sạn Four Points By Sheraton Đà Nẵng, chia sẻ: "Chúng tôi luôn mong muốn mang đến sự hoàn hảo và đẳng cấp hơn nữa, tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho các du khách nghỉ dưỡng tại khách sạn trong tương lai".

Four Points By Sheraton Đà Nẵng được bình chọn là "Khách sạn được yêu thích nhất 2020".

Four Points By Sheraton Đà Nẵng là khách sạn thuộc thương hiệu Four Points By Sheraton đầu tiên tại Việt Nam, chủ đầu tư là Alphanam Group đơn vị do tập đoàn Marriott International quản lý.

Khách sạn này nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, tại đoạn giao lộ với Trần Hữu Tước, vị trí trung tâm thành phố biển Đà Nẵng. Từ khách sạn này, du khách có thể di chuyển ít phút để ra bãi biển trong xanh hoặc đến trung tâm thành phố sầm uất. Four Points by Sheraton Đà Nẵng có hệ thống hơn 390 phòng nghỉ tầm nhìn hướng ra biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà.

Nhà hàng trong khách sạn có sức chứa hơn 150 khách, quầy bar có nhiều loại bia tươi, hồ bơi ở tầng thượng, phòng tập gym và 13 phòng spa trị liệu để phục vụ du khách.

Đại diện Four Points By Sheraton Đà Nẵng cho biết, khách sạn mong muốn trao tặng cho khách hàng cơ hội trải nghiệm dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế với mức giá phải chăng. Bên cạnh các ưu đãi về giá phòng nghỉ, Four Points by Sheraton Đà Nẵng còn áp dụng các chương trình ưu đãi hấp dẫn về ẩm thực, giải trí và nghỉ dưỡng.

Phòng nghỉ tại Four Points by Sheraton Đà Nẵng có tầm nhìn ra biển.

Trước đó, Four Points by Sheraton Đà Nẵng được công nhận là Khách sạn biển sang trọng nhất – Luxury Beach Hotel khu vực Đông Nam Á tại Lễ trao giải Khách sạn sang trọng thế giới (World Luxury Hotel Awards - WLHA) lần thứ 13.

