Fortnum & Mason ra mắt xe tải giao hàng mới

AnhMẫu xe giao hàng mới của Fortnum & Mason không chỉ tối ưu hóa không gian chứa hàng mà dễ di chuyển trong các con phố chật hẹp của London.

Fortnum & Mason, nhà bán lẻ hàng xa xỉ nổi tiếng của Anh, vừa hợp tác cùng CoolKit - chuyên gia về các loại xe tải điều chỉnh nhiệt độ và làm lạnh, phát triển một mẫu xe tải hoàn toàn mới nhằm hỗ trợ dịch vụ giao hàng cao cấp tận tay khách hàng tại khu vực trung tâm London.

Quyết định phát triển mẫu xe tải mới xuất phát từ mong muốn sở hữu một phương tiện vừa có thể linh hoạt di chuyển trong các con phố chật hẹp của London, vừa đáp ứng tiêu chí bảo vệ môi trường. Kết quả là một chiếc xe tải làm lạnh chạy hoàn toàn bằng điện, được thiết kế riêng biệt theo yêu cầu của Fortnum & Mason bởi CoolKit và đối tác FordPro. Xe sử dụng hệ thống làm lạnh đặt dưới gầm xe Ford E-Transit Custom, thay vì những bộ phận cồng kềnh đặt trên nóc hoặc bộ ngưng tụ lộ liễu như truyền thống.

Chiếc xe giao hàng điều chỉnh nhiệt độ làm riêng cho thị trường ở London được thiết kế theo yêu cầu của Fortnum & Mason bởi CoolKit và đối tác FordPro. Ảnh: Fortnum & Mason

CoolKit cho biết thiết kế này không chỉ tối ưu hóa không gian chứa hàng bên trong mà còn giữ nguyên được vẻ ngoài tinh tế và đặc trưng của thương hiệu Fortnum & Mason. Tuy nhiên, quá trình thiết kế cũng gặp không ít thách thức. Ban đầu, kế hoạch sử dụng xe tải cỡ lớn với chiều dài cơ sở dài hơn đã bị loại bỏ do hạn chế về kích thước và khả năng sạc điện.

Gordon Clark, trưởng bộ phận logistics của Fortnum & Mason, chia sẻ: "Những gì bạn nghĩ mình cần lúc ban đầu chưa chắc đã là điều mình thực sự cần. CoolKit đã giúp chúng tôi khám phá ra giải pháp tốt nhất và tạo ra một sản phẩm ấn tượng, không chỉ dành cho Fortnum & Mason mà còn có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực logistics đô thị".

Fortnum & Mason là thương hiệu bán lẻ cao cấp lâu đời của Anh, thành lập từ năm 1707, nổi tiếng với các sản phẩm thực phẩm và quà tặng xa xỉ. Thương hiệu này được biết đến như biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế. Luôn hướng tới chất lượng dịch vụ hoàn hảo, doanh nghiệp không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng hiện đại. Việc đầu tư vào phương tiện giao hàng thân thiện với môi trường một lần nữa khẳng định cam kết của hãng trong việc mang đến trải nghiệm khách hàng hoàn hảo và bền vững.

Hải My (Theo Logistics Manager)