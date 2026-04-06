Ford Territory giảm giá bán lẻ 21-23 triệu đồng

Từ đầu tháng 4, Ford Việt Nam giảm giá cả ba phiên bản Territory, khởi điểm ở mức 739 triệu đồng, trang bị không đổi so với trước.

Liên doanh Mỹ chưa nói rõ nguyên nhân điều chỉnh giá bán của Ford Territory. Dưới đây là mức giá cụ thể của mẫu CUV cỡ C lắp ráp trong nước thuộc Ford: (đơn vị: triệu đồng).

Phiên bản Giá cũ Giá mới Mức giảm Trend 762 739 23 Titanium 840 819 21 Titanium X 896 875 21

Đây là lần giảm giá bán lẻ thứ ba của Territory trong vòng ba năm qua, không kể lần đặt giá mới khi ra mắt bản nâng cấp giữa chu kỳ hồi tháng 8/2025. Bên cạnh Territory, Ford cũng giảm giá bán của mẫu xe điện Mustang Mach-E từ tháng 4, mức 900 triệu đồng.

Ford Territory bản nâng cấp tại sự kiện ra mắt ở Hà Nội hồi 2025. Ảnh: Thành Nhạn

Với giá mới 739-875 triệu đồng, lần đầu tiên Ford Territory có giá thấp hơn đối thủ số một ở phân khúc là Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), đồng thời vào nhóm sản phẩm có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc. Tuy nhiên, chênh lệch về giá bán lẻ giữa các mẫu xe do hãng công bố có thể thay đổi hoặc không còn khi đại lý áp dụng chiến lược giá riêng.

Terrirory hiện là một trong ba dòng xe chủ lực của Ford tại Việt Nam, bên cạnh Ranger và Everest. Năm 2025, Territory bán 12.786 xe, chiếm khoảng 25% tổng lượng xe Ford bán ra. Doanh số này giúp mẫu xe Mỹ bán chạy thứ hai phân khúc sau Mazda CX-5 (17.262 xe).

Phạm Trung