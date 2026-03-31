Ford Ranger Raptor máy xăng V6 sắp bán tại Việt Nam

Ranger Raptor trang bị máy 3.0 V6 mạnh 397 mã lực đang được các đại lý nhận cọc, dự kiến ra mắt trong quý II.

Hiện chưa rõ Ford Ranger Raptor 3.0 V6 máy xăng sắp bán sẽ thay thế bản máy dầu 2.0 tăng áp kép hiện hữu hay là một lựa chọn thêm cho người dùng. Theo các đại lý, bản máy xăng mới nhập khẩu Thái Lan giống bản máy dầu.

Về thiết kế ngoại, nội thất, Ranger Raptor bản máy xăng tương tự bản máy dầu. Khác biệt lớn nhất giữa hai bản là ở động cơ. Máy 3.0 V6 trên mẫu xe Ford mạnh 397 mã lực tại tua máy 5.650 vòng/phút, mô-men xoắn 583 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Bản máy dầu của Ranger Raptor đang bán tại Việt Nam lắp máy 2.0 tăng áp kép, mạnh 207 mã lực tại 3.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm từ 1.750-2.000 vòng/phút. Cả hai bản máy dầu và máy xăng đều đi kèm hộp số tự động 10 cấp.

Ford Ranger Raptor là mẫu bán tải tập trung vào khả năng off-road và hiệu suất vận hành. Ngoài động cơ mạnh nhất trong số các biến thể của dòng Ranger, bản Raptor trang bị nhiều chi tiết đắt giá hơn Ranger thường.

Tại Thái Lan, Ranger Raptor trang bị bộ phuộc Fox tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên với khả năng điều chỉnh giảm chấn 500 lần/giây. Đi kèm là 7 chế độ lái khác nhau, gồm Normal (thông thường), Sport (thể thao), Slippery (đường trơn trượt), Rock Crawl (đá), Sand (cát), Mud/Ruts (bùn) và Baja (off-road tốc độ cao). Ống xả có thể điều chỉnh âm thanh tùy theo sở thích và chế độ lái.

Các trang bị tiêu chuẩn trên xe như màn hình cảm ứng đặt dọc 12 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, âm thanh High-end 10 loa của Bang & Olufsen. Xe có các đường viền đỏ tương phản trên táp-lô, thành ghế, lẫy chuyển số thể thao sau vô-lăng.

Các đại lý nói chưa rõ giá bán của Ford Ranger Raptor 3.0 V6 chạy xăng. Bản máy dầu hiện bán với giá 1,299 tỷ đồng. Ở phân khúc xe bán tải hiệu suất cao, người dùng hiện chỉ có Ranger Raptor là lựa chọn chính hãng.

Phạm Trung