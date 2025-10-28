Ford Ranger 2022 giá 540 triệu nên mua?

Ford Ranger 2022 giá 540 triệu nên mua?









Xe bản XLS 2.2L 4x2 AT, chạy khoảng 90.000 km, xin hỏi giá trên mua lại có hợp lý. (Tuấn Ngọc)