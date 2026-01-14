Ford giao Precision quản lý logistics xe tại Kentucky

Precision sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển, điều phối và quản lý xe thành phẩm tại hai nhà máy lớn của Ford ở bang Kentucky.

Hãng ôtô Ford Motor Co. vừa lựa chọn Precision Vehicle Solutions đảm nhiệm logistics xe thành phẩm tại nhà máy xe tải Kentucky và nhà máy lắp ráp Louisville, trao cho đối tác này trách nhiệm vận hành một trong những mạng lưới xuất xưởng lớn nhất của Ford.

Quyết định trên giúp mở rộng vai trò của Precision trong hệ thống sản xuất tại Mỹ của Ford, đồng thời đưa doanh nghiệp logistics này hiện diện tại Nhà máy Xe tải Kentucky - cơ sở sản xuất lớn nhất của Ford tại Mỹ và thuộc nhóm phức tạp nhất toàn cầu. Mỗi năm, nhà máy này sản xuất hơn 460.000 xe bán tải và xe thể thao đa dụng, với cường độ công việc cao và nhiều luồng xuất xưởng song song.

Hoạt động logistics xe thành phẩm tại nhà máy xe tải Kentucky đã chính thức được Precision tiếp quản. Ảnh: Luke Sharrett

Theo thỏa thuận, Precision sẽ phụ trách điều phối vận chuyển xe thành phẩm, quản lý bãi xe và hoạt động logistics đầu ra tại cả hai nhà máy. Riêng tại nhà máy xe tải Kentucky, Precision quản lý toàn bộ mạng lưới vận chuyển bằng đường sắt và trung chuyển ngắn, chiếm khoảng 93% tổng lượng xe xuất xưởng, phục vụ gần 65 điểm đến trên khắp Bắc Mỹ.

Công việc bao gồm bốc xếp xe trực tiếp lên toa tàu và trung chuyển đến các đầu mối đường sắt khu vực, phản ánh yêu cầu vận hành phức tạp cũng như vai trò then chốt của nhà máy trong hệ thống phân phối của Ford.

Sau khi bổ sung hai cơ sở tại Kentucky và Louisville, Precision hiện hỗ trợ khoảng 15% các điểm sản xuất xe thành phẩm tại Bắc Mỹ, đồng thời tham gia gần một nửa quy mô sản xuất ô tô của Ford và General Motors tại Mỹ.

Tổng giám đốc Precision, ông Matt Alber, cho biết hợp đồng này tạo thêm nhiều việc làm và cơ hội nghề nghiệp dài hạn cho người lao động, đồng thời khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong đào tạo an toàn và nâng cao chất lượng vận hành.

An toàn được xác định là trọng tâm tại Nhà máy Xe tải Kentucky, với việc Precision triển khai hệ thống quản lý rủi ro, quy trình vận hành chuẩn hóa và giám sát dựa trên dữ liệu trong toàn bộ hoạt động bãi xe, đường sắt và xuất xưởng.

Hải My (Theo Transport Topics)