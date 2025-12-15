Ford Bronco EV - xe Mỹ chỉ bán ở Trung Quốc

Một trong số những sản phẩm mang tính biểu tượng của thương hiệu Mỹ lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc, và chỉ bán ở đây.

Ford Bronco phiên bản thuần điện từ liên doanh JMC-Ford lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất vào ngày 12/12, trở thành chiếc xe thứ 200.000 của nhà máy. Mẫu xe này sẽ gia nhập thị trường Trung Quốc với giá khởi điểm 229.800 nhân dân tệ (32.560 USD).

Ford Bronco điện là mẫu SUV được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc để cạnh tranh trong phân khúc thị trường đang phát triển nhanh chóng của các dòng crossover cỡ lớn sử dụng năng lượng mới (NEV) có khả năng off-road. Hãng đã bắt đầu nhận đặt trước với các phiên bản môtơ điện (BEV) và hành trình mở rộng (EREV) từ ngày 18/11. Mức giá cao nhất của Bronco 282.800 nhân dân tệ (40.070 USD).

Bronco điện có kiểu dáng thân xe vuông vức và dòng chữ Bronco lớn ở phía trước. Cản trước và sau lớn cùng các chi tiết trang trí bằng nhựa quanh vòm bánh xe. Cửa hậu có bánh xe dự phòng. Tay nắm cửa ẩn.

Mẫu SUV mới này sở hữu kích thước khá lớn với dài x rộng x cao tương ứng 5.025 x 1.960 x 1.825 mm và dài cơ sở 2.950 mm. Khoảng sáng gầm tối thiểu là 220 mm. Nội thất trang bị màn hình cảm ứng 15,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình AR-HUD 70 inch. Trên xe là tủ lạnh 7,5 lít, 21 loa, 10 túi khí và cửa sổ trời toàn cảnh. Xe có 5 chỗ ngồi.

Ford Bronco BEV có hai môtơ điện với tổng công suất 445 mã lực. Bộ pin LFP 105,4 kWh cho phạm vi hoạt động 650 km. Phiên bản EREV có động cơ đốt trong 1.5 công suất 148 mã lực. Động cơ này truyền năng lượng đến bộ pin BYD Blade 43,7 kWh cho phạm vi hoạt động 220 km. Hai môtơ điện tạo ra công suất 416 mã lực. Phạm vi hoạt động hỗn hợp đạt 1.220 km.

Nhà máy sản xuất của JMC-Ford ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, có độ tự động hóa 98% nhờ 600 robot công nghiệp. Sản lượng cao nhất hàng năm đạt 300.000 chiếc. Nhà máy lắp ráp các dòng xe Ford, Lincoln và JMC.

Năm nay, Ford và JMC đã đầu tư 300 triệu nhân dân tệ (42,5 triệu USD) để nâng cấp dây chuyền sản xuất xe điện Ford Bronco. Việc khởi động sản xuất đánh dấu một cột mốc quan trọng. Mẫu SUV mang thương hiệu Ford sẽ cạnh tranh với các mẫu xe như Aito M8, Li Auto L9, Denza N9 và các mẫu xe Trung Quốc khác.

Ford đang lên kế hoạch sản xuất phiên bản Bronco hybrid cắm điện (PHEV) tại nhà máy lắp ráp Valencia ở Tây Ban Nha cho thị trường châu Âu, nhưng hãng xe Mỹ vẫn chưa có kế hoạch ra mắt phiên bản chạy điện tại Mỹ.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)