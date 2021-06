Ford biến xe van thành xe chở người để né thuế

MỹXe được thiết kế 2 ghế và khoang chở hàng, nhưng để thông quan, hãng lắp thêm hàng ghế sau tạm bợ nhằm biến thành xe chở người.

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) đang truy thu các khoản thuế bổ sung trị giá 181 triệu USD và xem xét một hình phạt lên tới 1,3 tỷ USD dành cho Ford.

Mẫu Transit Connect. Ảnh: Ford

CBP đã ra phán quyết vào năm 2013, cho rằng Transit Connect (các xe được lắp ráp tại Thổ Nhĩ Kỳ) được nhập khẩu dưới dạng xe wagon chở người và sau đó được chuyển đổi thành thùng chở hàng phải chịu mức thuế 25% áp dụng cho các phương tiện chở hàng, thay vì mức thuế 2,5% cho phương tiện chở khách.

Bộ Tư pháp cho biết Ford thiết kế, quảng cáo, bán và phân phối chiếc xe giống như một chiếc xe tải chở hàng với hai chỗ ngồi thay vì một mẫu xe chở người đơn thuần. Nhưng để tránh mức thuế cao hơn áp dụng cho xe tải chở hàng so với xe được thiết kế chủ yếu để vận chuyển hành khách, Transit Connect được nhập khẩu với hàng ghế sau tạm bợ, rẻ tiền được tháo rời ngay sau khi thông quan. Nhà chức trách cũng cho rằng hàng ghế sau của xe có thiết kế và chất liệu vải hoàn toàn không giống với ghế trước.

Ford lập luận rằng ghế hành khách phía sau đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn của liên bang, có dây an toàn cho mọi vị trí ngồi, cho hàng ghế sau và dây an toàn phù hợp với phương tiện chở khách hợp pháp đi phố.

Tại Mỹ, mức thuế 25% bắt nguồn từ cuộc chiến thương mại những năm 1960 liên quan đến thịt gà đông lạnh, và mức thuế lớn hơn đối với các phương tiện chở hàng được gọi là "thuế gà".

Ford nói thêm rằng họ sẽ lỗ lực bảo vệ hành động của mình và lưu ý rằng bất kỳ hình phạt nào "sẽ dựa trên mức độ chịu trách nhiệm của chúng tôi theo quyết định của tòa án".

Ánh Dương (theo Reuters)