Ford bán xe bán tải nhiều bằng các đối thủ cộng lại

MỹTrong 3 tháng đầu năm, Ford bán khoảng 200.000 xe bán tải, bằng kết quả của những GMC, Honda, Hyundai, Ram và Toyota cộng lại.

Doanh số dòng bán tải ở Bắc Mỹ trong quý I là 650.689 xe, tức giảm 2,7% so với cùng kỳ 2023. Nhưng có một số sản phẩm vẫn giữ được mức tăng trưởng cao, trên 80%, và đều là xe Ford.

Mẫu Ford Maverick bán được 39.061 xe, tăng 81,9% so với cùng kỳ năm trước. Và chỉ tính riêng sản phẩm này, số khách hàng đã nhiều hơn so với các mẫu bán tải của Jeep, Honda và Hyundai cộng lại.

Ford F-150 vẫn là "vua bán chạy" ở phân khúc bán tải. Ảnh: Ford

Nhưng nếu so với "đàn anh" F-150, Maverick còn kém rất xa. Ford bán được 152.953 chiếc F-150 phiên bản động cơ đốt trong. Kết quả này giảm 8% so với quý I/2023. Nhưng phần sụt giảm có thể được giải thích bằng sự tăng trưởng bù đắp từ phiên bản thuần điện F-150 Lightning. Mẫu bán tải điện tăng 80,4% so với năm ngoái, từ 4.291 xe lên thành 7.743 xe năm nay.

F-150 động cơ đốt trong giảm doanh số cũng có thể là một phần hậu quả từ các cuộc đình công, cũng như sự hấp dẫn của các đối thủ như Chevrolet Silverado HD (doanh số tăng 13,6%) và GMC Sierra HD (tăng 7,5%).

Những sản phẩm có kết quả tăng trưởng khác gồm Toyota Tundra (tăng 41,3%), Nissan Frontier (16,6%), và Hummer EV. Riêng Hummer EV tăng 83.300% khi trong quý I/2023 chỉ bán được 2 xe, nhưng cùng kỳ năm nay bán được 1.668 xe.

Những chiếc bán tải có doanh số giảm sâu, gồm cả một xe của Ford là Ranger, với mức giảm 83,3%. Trong khi Toyota Tacoma giảm 55,5%, Honda Ridgeline giảm 22,3%, còn bán tải Ram giảm 15,1%.

Trên toàn thị trường, doanh số xe mới của Mỹ đạt khoảng 15,49 triệu xe trong quý I, theo dữ liệu được Wards Intelligence công bố hôm 9/4.

Doanh số xe hybrid của Ford tăng 42%, với 38.421 xe bán ra, trong khi xe thuần điện tăng 86,1%. Trong khi đó, Toyota cho biết xe điện của hãng, gồm cả xe hybrid và dùng nhiên liệu hydro, tăng khoảng 74%, với 206.850 xe bán ra.

Mỹ Anh (theo Carscoops, Reuters)