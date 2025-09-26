Forbes ước tính Barron Trump sở hữu 150 triệu USD

Cậu út Barron nhà Tổng thống Trump sở hữu 150 triệu USD nhờ đầu tư tiền điện tử, nhiều hơn cả khối tài sản của chị gái Ivanka.

Forbes tuần này phân tích các khoản đầu tư và thu nhập của các thành viên trong gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho thấy các con của ông làm giàu một phần nhờ vào đầu tư tiền điện tử và giao dịch kinh doanh ở nước ngoài.

Đáng chú ý là con trai út Barron Trump, 19 tuổi, sinh viên năm hai của Đại học New York, hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 150 triệu USD. Tổng thống Trump từng khoe Barron là người giúp cả gia đình nhận ra giá trị của tiền điện tử.

Barron Trump trong lễ nhậm chức của Tổng thống Trump hôm 20/1. Ảnh: Reuters

Ngoài tài sản ròng ước tính, Barron còn sở hữu hàng tỷ token, loại mã kỹ thuật số được ấn định giá trị, chưa mở khóa. Forbes cho rằng khi những token này được mở khóa, Barron có thể kiếm được tới 525 triệu USD.

Tiền điện tử cũng là nguồn thu chính của Trump Jr. và Eric Trump, khi hai người này lần lượt có khối tài sản 500 triệu USD và 750 triệu USD. Barron chưa kiếm được nhiều tiền bằng hai anh trai, nhưng theo ước tính từ Forbes, cậu đã sở hữu khối tài sản nhiều hơn cả chị gái Ivanka, người đang có khoảng 100 triệu USD.

Đệ nhất phu nhân Melania trong khi đó sở hữu khối tài sản 20 triệu USD, chủ yếu thông qua sách, tham gia các bài phát biểu và phim tài liệu. Forbes mô tả bà Melania kiếm tiền theo cách quen thuộc của các đệ nhất phu nhân.

Tổng thống Trump là người giàu nhất gia đình, với tài sản ròng ước tính 7,3 tỷ USD. Việc tăng tài sản thêm 3 tỷ USD so với năm ngoái đã đưa ông lên vị trí 201 trong danh sách Forbes 400, cao hơn 118 bậc so với năm 2024.

Ngọc Ánh (Theo People, Yahoo News, Forbes)