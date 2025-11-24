Food tour Hải Phòng với 200.000 đồng

Với khoảng 200.000 đồng, du khách có thể thưởng thức 6 món đặc trưng Hải Phòng gồm bánh đa cua, bún cá cay, bánh mì cay, giá bể xào, bánh bèo và dừa dầm.

Những năm gần đây, Hải Phòng nổi lên là điểm đến cho những chuyến food tour nhờ ẩm thực đường phố phong phú và mức giá dễ chịu. Từ khu Cầu Đất, Lạch Tray đến chợ Cát Bi hay Lương Văn Can, du khách dễ dàng bắt gặp bát bánh đa cua nóng, bún cá cay đỏ au hay ly dừa dầm mát lạnh. Với khoảng 200.000 đồng, một hành trình từ sáng đến tối đủ để cảm nhận trọn vẹn hương vị mùa đông của đất Cảng.

Bánh đa cua Hải Phòng từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đưa vào top 50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam năm 2012. Ảnh: Quỳnh Mai

Bánh đa cua là món được nhắc đến đầu tiên khi nói về ẩm thực Hải Phòng, nổi bật bởi sợi bánh đa đỏ, nước dùng cua đồng, riêu cua, tôm, chả cá và rau xanh. Món này đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nhưng hương vị khi ăn ở Hải Phòng vẫn mang nét đặc trưng.

Một bát tại các quán quen thuộc như Bà Cụ, Lạch Tray hay Cầu Đất có giá khoảng 50.000 đồng. Món phù hợp dùng cho bữa sáng hoặc trưa, có thể ăn kèm quẩy, rau sống và chút ớt chưng.

Bún cá cay cũng là một món nước nổi tiếng của đất Cảng. Nhưng khác với vị ngọt và béo của bánh đa cua, bún cá cay mang đặc trưng vị chua nhẹ và cay ấm, thích hợp dùng vào buổi sáng hoặc trưa mùa đông.

Món gồm cá chiên vàng, chả cá, dọc mùng và rau cần, nước dùng ninh từ đầu và xương cá. Giá mỗi bát từ 30.000 đến 50.000 đồng tại các quán bình dân lề đường, hay nhà hàng quanh khu Cầu Đất, Lê Lợi, Lạch Tray.

Bánh mì cay là món ăn vặt phổ biến, dễ mang theo khi di chuyển giữa các điểm tham quan. Ổ bánh nhỏ, dài nên còn được gọi là bánh mỳ que. Đặc trưng là nhân pate béo ngậy, ăn kèm chí chương.

Mỗi chiếc giá khoảng 3.000 đồng, thường ăn 3 đến 5 chiếc là no vừa phải. Những quán lâu năm như Bà Già, Ông Cuông hay Khánh Nạp mở cả ngày, thuận tiện cho du khách dừng chân vào giữa buổi.

Bánh mì cay Hải Phòng thường ăn kèm chí chương.

Giá bể xào là món ăn vặt mang hương vị vùng biển. Giá bể là một loại nhuyễn thể sống ở bãi cát, được sơ chế, sau đó xào cùng riềng, sả, nghệ, giấm, tạo nên phần thịt giòn sần sật trong lớp sốt sệt chua ngọt, thơm mùi gia vị.

Khi thời tiết trở lạnh, món nóng này thường được nhiều người lựa chọn cho một bữa xế vào buổi chiều. Giá một suất tại quán trong chợ Lương Văn Can từ 20.000 đến 50.000 đồng tùy khẩu phần.

Bánh bèo Hải Phòng thường được bày trên đĩa. Mặt bánh phẳng, rắc nhân gồm tôm xay, thịt băm, mỡ hành, và đôi khi có thêm chả, mọc. Khi ăn, thực khách chan nước mắm pha chua ngọt, có nơi thêm chút ớt tỏi băm cho dậy vị.

Một phần bánh bèo thường có giá 20.000 đến 30.000 đồng, bán nhiều ở các chợ dân sinh và gánh hàng rong. Món này phù hợp ăn xế hoặc ăn nhẹ buổi tối. Khác với bánh bèo Huế, bánh bèo Hải Phòng có topping đầy đặn hơn, phù hợp ăn vặt kiểu no bụng.

Món bánh bèo tại một quán ăn Hải Phòng. Ảnh: Thùy Linh

Du khách có thể chọn món dừa dầm mát lạnh để kết thúc food tour. Đây là món tráng miệng quen thuộc của người Hải Phòng, gồm dừa non, trân châu, thạch dừa, sữa và đá bào.

Giá mỗi cốc khoảng 20.000 đến 25.000 đồng tại các quán trên đường Lạch Tray hay Miếu Hai Xã. Món này giúp kết thúc hành trình food tour một cách nhẹ nhàng sau một ngày vận động hoặc tham quan.

Phần lớn quán ăn có các món trên đều tập trung trong bán kính vài km quanh trung tâm, nên du khách có thể dễ dàng di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ. Tổng chi phí cho sáu món khoảng 200.000 đồng tùy khẩu phần. Nếu nới ngân sách thêm 70.000 đến 100.000 đồng, du khách có thể thử bún chả nem cua bể hoặc một ly trà cúc nóng, phù hợp với thời tiết mùa đông cuối năm.

Kết hợp food tour, du khách có thể đăng ký một giải chạy ở Hải Phòng để cảm nhận thêm văn hóa địa phương và sạc lại năng lượng khám phá. VnExpress Marathon Hải Phòng là sự kiện thể thao phong trào quy mô vùng đất Cảng. Giải diễn ra ngày 21/12, phù hợp mở đầu kỳ nghỉ dịp Giáng sinh và cuối năm, và đang bán vé Late tại đây.

Hải Long