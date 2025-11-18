Florida giải cứu hơn 120 trẻ khỏi tội phạm ấu dâm

Giới chức Florida thông báo giải cứu, xác định vị trí 122 trẻ em mất tích liên quan tội phạm ấu dâm trong chiến dịch lớn lịch sử.

Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier ngày 17/11 công bố kết quả chiến dịch Về nhà Ngày lễ (OHH) kéo dài hai tuần, được mô tả là "chiến dịch giải cứu trẻ em lớn nhất lịch sử" liên quan tội phạm ấu dâm.

"Nhiều trẻ em đã bị bạo hành theo những cách không từ ngữ nào có thể mô tả được", ông Uthmeier cho biết, đồng thời cam kết sẽ truy tố mọi nghi phạm ở mức cao nhất mà pháp luật cho phép. "Những kẻ săn mồi trẻ em cần tránh xa Florida. Các người không được chào đón tại đây".

Tổng cộng 122 nạn nhân, từ 23 tháng tuổi đến 17 tuổi, đã được giải cứu hoặc xác định vị trí. Phó giám đốc Cơ quan Thực thi pháp luật Florida Vaden Pollard khẳng định toàn bộ nạn nhân đã an toàn, gọi đây là "chiến thắng của toàn bang".

Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier (giữa) ngày 17/11 công bố chiến dịch giải cứu trẻ em bị tội phạm ấu dâm bắt cóc. Ảnh: Văn phòng Tổng chưởng lý Florida

Phần lớn nạn nhân được phát hiện tại các thành phố lớn như Tampa, Orlando, Jacksonville và Fort Myers, trong khi một số trường hợp được định vị ở 9 bang khác. Một trẻ được tìm thấy ở Mexico và một trường hợp khác tại Guatemala.

Ít nhất 6 nghi phạm bị bắt trong hai tuần triển khai chiến dịch OHH, với loạt cáo buộc từ hành vi đồi trụy đến xâm hại tình dục. Giới chức Florida khẳng định sẽ còn có thêm các vụ bắt giữ trong thời gian tới.

Chiến dịch giải cứu được công bố 5 ngày sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo hoàn tất cuộc truy quét tội phạm tình dục cũng tại bang Florida, phối hợp giữa lực lượng liên bang và địa phương.

Chiến dịch mang tên Gửi trả Tội phạm (OCR) bắt giữ hơn 230 người nhập cư trái phép. Thông cáo của DHS cho biết các nghi phạm đều thuộc diện phạm tội nghiêm trọng, trong đó có 150 cá nhân bị mô tả là "tội phạm săn mồi tình dục". Những nghi phạm còn lại bị cáo buộc có hành vi cưỡng hiếp, hành hung và mưu sát.

Bộ trưởng DHS Kristi Noem nhấn mạnh các nghi phạm "không chỉ là tội phạm tình dục đơn thuần, mà còn đặc biệt nhắm vào trẻ em". Bà khẳng định chiến dịch đã giúp cho trẻ em tại Mỹ được sống an toàn hơn.

DHS tuyên bố thời kỳ "bắt cho có rồi lại thả" của các cơ quan chấp pháp Mỹ đã kết thúc và chiến dịch OCR là minh chứng cho "một kỷ nguyên mới về luật pháp và trật tự, loại bỏ những đối tượng nguy hiểm nhất để bảo vệ trẻ em".

Thanh Danh (Theo NBC, NYPost)