Florida bị phản đối vì cấp đất vàng xây thư viện Tổng thống Trump

MỹThống đốc Florida muốn chuyển nhượng khu đất 1,2 ha cho quỹ xây thư viện Tổng thống Trump nhưng bị phản đối và tòa án đã ra lệnh chặn.

Hội đồng quản trị Đại học Miami - Dade (MDC) ngày 23/9 bỏ phiếu chuyển giao mảnh đất 1,2 ha đang được sử dụng làm bãi đỗ xe của trường cho một quỹ bang do Thống đốc đảng Cộng hòa Ron DeSantis và chính quyền Florida giám sát.

Một tuần sau, ông DeSantis và các quan chức của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu để chuyển giao đất cho Quỹ Thư viện do gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump quản lý. Quỹ có ba ủy viên là Eric Trump, con trai thứ hai của Tổng thống Mỹ; Michael Boulos, con rể ông Trump và James Kiley, luật sư của ông Trump.

Khu vực bãi đỗ xe đang được nhân viên và giảng viên của đại học MDC sử dụng cạnh Tháp Tự do được đề xuất chuyển đổi thành thư viện Tổng thống. Ảnh: AP

Khu đất rộng gần 1,2 ha được MDC mua năm 2004 với giá 25 triệu USD. Giá trị khu đất hiện tại là hơn 67 triệu USD theo đánh giá năm 2025 của cơ quan định giá tài sản hạt Miami-Dade. Tuy nhiên, một chuyên gia bất động sản cho rằng lô đất nằm ở vị trí đắc địa là một trong những mảnh cuối cùng chưa được xây dựng trên Đại lộ Biscayne rợp bóng cọ, có thể bán với giá cao hơn hàng trăm triệu USD.

Marvin Dunn, nhà hoạt động địa phương, hồi đầu tháng đã đệ đơn kiện Hội đồng quản trị MDC lên Tòa án Hạt Miami-Dade với lý do hội đồng vi phạm Luật Minh bạch của Florida, do không cung cấp đầy đủ thông tin trong cuộc bỏ phiếu ngày 23/9.

Theo Dunn, trước cuộc bỏ phiếu, hội đồng chỉ thông báo xem xét chuyển giao tài sản cho quỹ bang nhưng không cung cấp chi tiết về mảnh đất nào đang được xem xét hoặc lý do chuyển nhượng. Cuộc bỏ phiếu cũng không được phát trực tiếp giống những cuộc họp khác của hội đồng trong năm nay.

Jesus Suarez, luật sư của MDC, lập luận rằng MDC đã làm đúng luật và đặt câu hỏi về động cơ chính trị của Dunn.

"Luật pháp Florida không yêu cầu phải thông báo cụ thể, bởi những ủy viên đó có thể vào phòng họp và nói về bất cứ điều gì họ muốn", Suarez nói.

Richard Brodsky, luật sư của Dunn cho rằng "người dân có quyền được biết" hội đồng sẽ làm gì với khu đất. Thẩm phán tòa án bang ở Florida Mavel Ruiz ngày 14/10 đã ra phán quyết ngăn chặn chuyển nhượng lô đất với lý do MDC vi phạm luật Minh bạch vì không đưa ra thông báo hợp lý trong cuộc bỏ phiếu.

"Quyết định này không dễ dàng", thẩm phán Ruiz nói, nhấn mạnh. "Quyết định này dựa trên cơ sở pháp lý, không mang động cơ chính trị".

Javier Ley-Soto, cố vấn của MDC, cho hay trường vẫn đang trong quá trình hoàn tất việc chuyển giao đất đai. Ông ước tính MDC có thể thiệt hại tới 300.000 USD nếu bàn giao chậm.

Nhiều địa điểm ở Florida đã được xem xét để xây dựng thư viện, trong đó có khu đất thuộc Đại học Florida Atlantic ở Boca Raton và Đại học Quốc tế Florida ở ngoại ô Miami. Thống đốc DeSantis đã ký luật ngăn chặn chính quyền địa phương cản trở phát triển thư viện tổng thống.

Hồng Hạnh (Theo AP)