Florence Pugh kể chuyện trữ đông trứng

Diễn viên Anh Florence Pugh, 28 tuổi, chọn trữ đông trứng sau khi được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang và lạc nội mạc tử cung.

Trong podcast SHE MD ngày 19/11, sao Dune 2 Florence Pugh cho biết quyết định trữ trứng ở tuổi 27 sau khi phát hiện mắc hai căn bệnh ảnh hưởng khả năng sinh con. Cô nói: "Mùa hè năm ngoái, tôi cảm thấy khá lo lắng về sức khỏe nên muốn kiểm tra. Tôi biết một số thông tin mà nếu không đi khám, tôi có thể bỏ lỡ cho đến khi muốn sinh con vào 5 năm tới".

Florence Pugh kể từng gặp các triệu chứng của hội chứng buồng trứng đa nang như nổi mụn, lông mọc không đúng nơi nhưng cho rằng do căng thẳng. Khi bác sĩ hỏi liệu cô từng đi kiểm tra số lượng trứng của mình chưa, cô rất bất ngờ vì nghĩ còn trẻ nên không cần quan tâm. Theo kết quả, diễn viên bị chẩn đoán mắc hai hội chứng trên. Pugh cảm thấy kỳ lạ vì phụ nữ trong gia đình cô đều sinh nhiều con, không nghĩ bản thân có thể khác họ hay gặp tình trạng này.

Diễn viên Florence Pugh tại lễ trao giải Oscar 2024. Ảnh: Reuters

Pugh nói tiếp: "Và rồi tôi biết một thông tin khác rằng trong tuổi 27, tôi cần lấy trứng ra và bảo quản nhanh chóng. Phát hiện mới này khiến tôi kinh ngạc. Thật may mắn và hạnh phúc khi xử lý kịp thời vì tôi ao ước làm mẹ từ nhỏ".

Sau phần chia sẻ, Florence Pugh hy vọng trải nghiệm của cô giúp nâng cao nhận thức của mọi người về sinh sản, không để mắc bệnh mới tìm hiểu. Cô cũng bày tỏ thất vọng khi thấy nhiều phụ nữ trẻ không biết tình trạng bản thân đến khi muốn có con ở tuổi ngoài 30 hoặc sau thời gian dài cống hiến cho sự nghiệp. "Tôi nghĩ đây là chủ đề đơn giản chúng ta cần trao đổi khi bước vào giai đoạn bắt đầu có kinh nguyệt hoặc quan hệ tình dục", cô nói.

Florence Pugh sinh năm 1996, là diễn viên người Anh được đánh giá triển vọng tại Hollywood. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi, gây chú ý qua các phim The Falling (2014), Lady Macbeth (2016), Midsommar (2019). Năm 2020, cô nhận đề cử Oscar đầu tiên với vai phụ trong Little Women của đạo diễn Greta Gerwig. Những năm sau, cô tiếp tục gây dấu ấn trong Don't Worry Darling (2022), Oppenheimer (2023) và Dune 2 (2024). Dự án gần nhất của cô là We Live in Time, đóng cùng tài tử Andrew Garfield.

Trích đoạn "We Live in Time" Trích đoạn của Florence Pugh và Andrew Garfiled trong "We Live in Time". Phim khởi chiếu ở Việt Nam ngày 15/11. Video: YouTube StudiocanalUK

Hội chứng buồng trứng đa nang (polycystic ovary syndrome - PCOS) phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, gồm các triệu chứng chu kỳ kinh nguyệt không đều, mụn trứng cá, lông tóc phát triển quá mức và tăng cân. Bệnh nhân có thể bị mất cân bằng nội tiết tố và gặp các vấn đề trao đổi chất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), PCOS ảnh hưởng khoảng 8% - 13% phụ nữ và trẻ em gái toàn cầu, khoảng 70 % người có thể đang bị nhưng không được chẩn đoán.

Lạc nội mạc tử cung (endometriosis) là tình trạng thường gặp và gây đau đớn cho phụ nữ khi các tế bào trong nội mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung như buồng trứng, ống dẫn trứng, âm đạo... Chúng có thể sưng, chảy máu tương tự cách niêm mạc bên trong tử cung hoạt động hàng tháng, dẫn đến hiện tượng chảy máu bên trong khung chậu và đau bụng kinh.

Phương Thảo (theo CNN)