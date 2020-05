Florence Pugh đáp trả khi bị trêu yêu người hơn 21 tuổi

Diễn viên Florence Pugh (21 tuổi) chỉ trích những người nói xấu mối tình của cô với tài tử Zach Braff (45 tuổi).

Trong bài phỏng vấn với Elle hôm 7/5, Florence kể từng lên mạng cãi nhau với nhiều người trêu chọc khoảng cách tuổi tác giữa cô và bạn trai. Cặp sao quen từ khi tham gia phim ngắn In the Time It Takes to Get There do Zach đạo diễn đầu năm ngoái. Thợ săn ảnh sau đó chụp được khoảnh khắc hai người nắm tay đi dạo tại New York khi đang thực hiện bộ phim. Sau khi hình ảnh bị tung ra, cô thường xuyên bị trêu chọc vì yêu người lớn tuổi.

Cô nói: "Mọi người cần hiểu những bình luận như thế khiến người khác đau khổ. Tôi có quyền hẹn hò bất kỳ ai mình muốn". Diễn viên cho rằng sự nổi tiếng khiến đời tư bị xâm phạm, nhưng điều đó không có nghĩa ai đó có quyền làm cô tổn thương.

Florence Pugh chụp ảnh thời trang cho Elle.

Florence và Zach hiện tránh dịch tại biệt thự trên đồi ở Los Angeles, Mỹ của nữ diễn viên. Họ nuôi một chú chó làm bạn. Ở khu cô sống, mọi người thường kéo ra vườn hoặc lên tầng thượng nhà riêng vào buổi tối để đàn hát cho nhau nghe. Florence cho biết rất thích những hoạt động như thế.

Florence và Zach tại tiệc hậu Oscar hồi tháng 2. Ảnh: Vanity Fair.

Florence Pugh sinh năm 1996, là diễn viên người Anh được đánh giá triển vọng tại Hollywood. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi, gây chú ý qua các phim The Falling (2014), Lady Macbeth (2016), Midsommar (2019). Năm qua, cô nhận đề cử Oscar đầu tiên với vai phụ trong Little Women của đạo diễn Greta Gerwig. Mới đây, cô hoàn thành ghi hình cho "bom tấn" Black Widow của Marvel, dự kiến phát hành năm nay.

Zach Braff sinh năm 1975, nổi tiếng với các phim The Broken Hearts Club: A Romantic Comedy (2000), Garden State (2004)... Anh cũng được biết đến với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất phim, chỉ đạo các dự án Wish I Was Here (2014), Going in Style (2017)...

Trailer Black Widow Florence Pugh trong phim "Black Widow". Video: Disney.

Đạt Phan (theo Elle)