Flora Avenue đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư tại Sun Urban City

Phân khu Flora Avenue tại Sun Urban City được Sun Group phát triển với quỹ sản phẩm đa dạng, cùng hệ thống tiện ích vận hành liền kề đáp ứng cả nhu cầu ở lẫn khai thác kinh doanh.

Từ khi đi vào vận hành, Công viên nước Sun World Hà Nam - tâm điểm giải trí của đại đô thị Sun Urban City, trở thành điểm đến thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Bên cạnh đó, trục đại lộ và quảng trường Thời đại khi hoàn thiện cũng tạo nên không gian công cộng hiện đại.

Cư dân, du khách có cơ hội trải nghiệm văn hóa bản địa từ quảng trường trống Đọi Tam khổng lồ, cầu Long Kiều phun lửa, đường dạo cổng chuông mang âm hưởng dân gian... đến loạt sự kiện nghệ thuật, pháo hoa, đại nhạc hội được tổ chức đan xen cuối tuần. Đặc biệt, sân khấu nhạc nước dài 1,5 km góp phần mang đến hình ảnh đô thị hiện đại cho khu vực. Đây được xem là những chất xúc tác thúc đẩy giá trị sống và tiềm năng thương mại cho các sản phẩm bất động sản trong khu đô thị.

Công viên nước Sun World Hà Nam thu hút du khách đến vui chơi giải trí. Ảnh: Ánh Dương

Ông Hoàng Giang (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), một khách hàng đầu tư nhà phố tại trục đại lộ, cho biết đang chờ nhận bàn giao để có thể sớm đưa sản phẩm vào khai thác kinh doanh nhờ lượng khách du lịch và cư dân ngày càng tăng.

Sống tại Hà Nội, vợ chồng anh Quang Anh và chị Thu Hương (phường Thanh Xuân) vẫn chọn đầu tư tại Sun Urban City nhờ vị trí kết nối thuận tiện giữa Thủ đô và Ninh Bình, chỉ cách khoảng một giờ di chuyển. Theo anh chị, trong bối cảnh lãi suất thấp, giá vàng biến động, việc sở hữu một tài sản hữu hình, có khả năng sinh lời và gia tăng giá trị theo thời gian là điều không nên bỏ lỡ.

"Chúng tôi tìm kiếm một sản phẩm vừa có thể khai thác cho thuê, vừa đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, đồng thời nằm ở vị trí thuận tiện kết nối cả Hà Nội và quê nhà Ninh Bình. Vì vậy, Sun Urban City trở thành lựa chọn phù hợp", anh Quang Anh chia sẻ.

Dòng du khách đổ về trục đại lộ và quảng trường Thời đại cuối tuần. Ảnh: Ánh Dương

Theo Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), xu hướng dịch chuyển ra vùng ven, nhu cầu tìm kiếm sản phẩm vừa ở vừa kinh doanh ngày càng rõ nét. Nắm bắt điều này, chủ đầu tư ra mắt phân khu Flora Avenue tại Sun Urban City với định hướng phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư.

Hướng đến phong cách sống thời thượng, Flora Avenue hội tụ đa dạng dòng sản phẩm, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ khởi nghiệp, gia đình hiện đại, chuyên gia quốc tế đến nhà đầu tư.

Đối với dòng sản phẩm cao tầng, Park Residence và Road Residence cung cấp quỹ căn hộ thiết kế đa năng, chiều cao được nâng lên gần 5 m, tạo không gian rộng thoáng, tối ưu công năng.

Chiếm phần lớn diện tích toàn phân khu là dòng sản phảm thấp tầng với những dãy nhà phố, biệt thự với hơn 400 mẫu thiết kế khác nhau theo phong cách Indochine mang lại diện mạo kiến trúc đặc trưng.

Phối cảnh không gian sống sinh thái, đa tầng tiện ích tại dự án. Ảnh: Sun Property

Những dãy nhà phố, biệt thự này nằm dọc trục đại lộ hoa rộng hơn 10 ha ngay trung tâm phân khu, đồng thời là trục tiện ích chiến lược. Vị trí đắc địa cùng thiết kế mặt tiền rộng 4-8 m giúp chủ nhân linh hoạt khai thác kinh doanh các mô hình cửa hàng, boutique hoặc dịch vụ lưu trú cao cấp.

Bao quanh phân khu là 4 đại công viên gồm công viên Thể thao, công viên Sun World, công viên Sinh thái và công viên Văn hóa, tạo nên chuỗi tiện ích liên hoàn. Hưởng lợi trực tiếp là các căn hộ cao tầng với khả năng khai thác cho thuê ngắn ngày, đón dòng khách du lịch và cư dân đổ về.

Phân khu còn quy hoạch trường học liên cấp đạt chuẩn quốc tế; trung tâm chăm sóc người cao tuổi với không gian thư giãn, trị liệu và sinh hoạt cộng đồng...

Phối cảnh các tòa cao tầng gần kề công viên Sun World Hà Nam. Ảnh: Sun Property

Flora Avenue cũng thừa hưởng lợi thế hạ tầng giao thông kết nối nội - ngoại khu thuận tiện với tuyến đường 32-36m, di chuyển nhanh đến vành đai 5, cao tốc và các trục đường huyết mạch của khu vực... Sự hiện diện của các bệnh viện và trường học lớn ở lân cận như Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 góp phần gia tăng chất lượng cuộc sống của cư dân.

Giá trị bất động sản tại Flora Avenue được kỳ vọng tăng trưởng khi Sun Urban City vận hành đồng bộ, hình thành hệ sinh thái đô thị kiểu mẫu tại khu vực. Phân khu được kỳ vọng gia tăng giá trị nhanh khi chưa bàn giao sản phẩm đã có dòng khách hiện hữu.

Song Anh