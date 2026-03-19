Flick tránh nói khả năng Barca vô địch Champions League

Tây Ban NhaHansi Flick duy trì thận trọng dù Barca vừa thắng Newcastle 7-2 ở lượt về vòng 1/8 Champions League tối 18/3.

28 phút đầu trận đấu, hai đội rượt đuổi nhau bằng 4 bàn. Nhưng sau khi Lamine Yamal nâng tỷ số lên 3-2 từ chấm 11m ở phút 45+7, Barca kiểm soát mọi thứ. Trong vòng 27 phút sau giờ nghỉ, các bàn của Fermin Lopez, Raphinha và cú đúp của Robert Lewandowski sớm ấn định chiến thắng 7-2, qua đó đưa Barca vào tứ kết với tỷ số chung cuộc hai lượt 8-3.

Chiến thắng của Barca trước Newcastle là kết quả cách biệt nhất ở lượt về vòng 1/8. Nhưng khi được hỏi về tư cách ứng cử viên vô địch Champions League, Flick tránh trả lời trực tiếp: "Vòng tới sẽ rất khó khăn. Chúng tôi phải tiến từng bước một. Đó là những gì chúng ta từng làm mùa trước, và cũng là những gì chúng tôi sẽ cố làm mùa này".

Các cầu thủ Barca mừng bàn trong trận thắng Newcastle 7-2 ở lượt về vòng 1/8 Champions League tối 18/3. Ảnh: Reuters

Barca sẽ gặp Atletico, đối thủ đồng hương Tây Ban Nha, trong hai trận tứ kết vào ngày 7 và 15/4. Đội thắng trong cặp này sẽ vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Arsenal - Sporting. Hai cặp tứ kết còn lại là PSG - Liverpool và Real - Bayern.

Barca trải qua cảm xúc trái chiều qua ba lần gặp Atletico ở giải quốc nội mùa này. CLB xứ Catalonia thắng 4-1 ở giai đoạn một La Liga hồi tháng 12/2025. Nhưng khi tái đấu ở bán kết Cup Nhà Vua, Barca thua 0-4 ở lượt đi và không thể vào chung kết dù thắng 3-0 ở lượt về. Còn ở Champions League, Atletico đều gieo sầu cho Barca. CLB thành Madrid thắng chung cuộc 3-2 ở tứ kết mùa 2015-2016 và 2-1 ở tứ kết mùa 2013-2014.

Mùa trước, Flick giúp Barca vào bán kết ngay mùa đầu làm việc. Họ chỉ dừng bước khi thua Inter chung cuộc 6-7. Sau đó, Inter thua PSG 0-5 trong trận chung kết.

Về trận đấu vừa qua với Newcastle, Flick đánh giá Barca không thực sự sắc bén, để mất bóng quá thường xuyên, qua đó vô tình tạo điều kiện cho Newcastle phản công và gỡ hai bàn. Trong giờ nghỉ, ông yêu cầu đội bóng phải gây sức ép, kiểm soát bóng, xâm nhập vào phía sau hàng thủ và tấn công liên tục. "Bàn thắng thứ ba rất quan trọng. Nó cho phép chúng tôi kiểm soát trận đấu trở lại trước hiệp hai", HLV của Barca nói.

Flick mừng vì Lewandowski lập cú đúp. Ông đặc biệt đánh giá cao bàn đầu tiên của tiền đạo 37 tuổi, người đánh đầu cận thành chính xác giữa hàng thủ cao lớn của Newcastle.

Trong trận đấu, Flick phải thay thủ môn Joan Garcia và hậu vệ Eric Garcia do chấn thương. Nhưng ông dự đoán vấn đề không quá nghiêm trọng.

Thanh Quý (theo AS, Marca)