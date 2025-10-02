Flick: 'Sau 30 phút, PSG khiến Barca tan rã'

Tây Ban NhaHLV Hansi Flick thừa nhận Barca yếu hơn trong trận thua PSG 1-2 ở lượt hai vòng bảng Champions League, tối 1/10.

Trên sân Montjuic, Barca sớm vượt lên nhờ tình huống Marcus Rashford chọc khe cho Ferran Torres đệm bóng ở phút 19. Tuy nhiên, PSG nhanh chóng xốc lại đội hình, gỡ hòa ở phút 38. Sau pha đột phá cánh trái, Nuno Mendes chuyền cho Senny Mayulu lập công.

Hai đội chơi giằng co trong hiệp hai, với thế trận phần nào nghiêng về PSG . Trận này, đội khách kiểm soát bóng 54%, tung 15 cú dứt điểm - so với 12 của Barca) và đưa bóng hướng trúng đích nhiều gấp đôi (7 so với 3). Đến phút 90, sau pha phản công bên cánh phải, Achraf Hakimi tạt cho Goncalo Ramos ấn định chiến thắng 2-1.

"Chúng tôi khởi đầu thuận lợi, nhưng sau 30 phút, họ kiểm soát tốt hơn và khiến chúng tôi tan rã", HLV Hansi Flick nhận xét. "Sang hiệp hai, họ chơi tốt hơn, trong khi chúng tôi không đạt phong độ cao nhất".

HLV Flick trong trận Barca thua PSG ở lượt hai vòng bảng Champions League mùa 2025-2026, trên sân Montjuic, Barcelona, Tây Ban Nha.

Hai tuần qua, Barca phải chơi với mật độ ba trận một tuần. Họ cũng phải trả nhiều cầu thủ về đội tuyển hồi đầu tháng 9, nên gặp rủi ro về thể lực và chấn thương. Joan Garcia, Raphinha, Gavi và Fermin Lopez đều phải nghỉ do vấn đề thể lực, còn Lamine Yamal vừa trở lại sau ba tuần điều trị.

Theo Flick, một số cầu thủ rất mệt trong hiệp hai, gồm cả Pedri, De Jong và Rashford. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tập trung phòng ngự, kiểm soát bóng và tấn công. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định PSG ở đẳng cấp cao hơn và xứng đáng thắng.

"Họ có nhiều cầu thủ trẻ và sung sức", Flick nói. "Hôm nay, chúng tôi không cùng đẳng cấp với họ. Chúng tôi cần xem lại mình sai ở đâu, tập luyện và cải thiện".

Thất vọng về kết quả, nhưng Flick vui vì trận đấu bổ ích. Ông khẳng định Barca hoàn toàn có thể chơi như PSG, với điều kiện các cầu thủ ổn định phong độ, cùng nhau phòng ngự và tấn công. "Ở PSG, mọi cầu thủ đều biết cách khai thác khoảng trống và chơi hai đấu một", Flick nói. "Chúng tôi phải học hỏi và chơi có tổ chức hơn".

Trận thua PSG đánh dấu trận thứ 45 liên tiếp Barca ghi bàn. Tuy nhiên, Flick không quan tâm đến thống kê, mà nhấn mạnh vào việc thua trận và cần chấp nhận. Ông cũng kêu gọi các cầu thủ cố ghi nhiều bàn hơn để nâng cao đẳng cấp và thành tích.

