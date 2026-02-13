Flick quyết thắng ngược sau khi thua thảm Atletico

Tây Ban NhaHLV Hansi Flick hứa sẽ không buông xuôi sau khi thua Atletico 0-4 trong trận bán kết lượt đi Cup Nhà vua tối 12/2.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu trong trận lượt về. Chúng tôi còn ít nhất hai hiệp 45 phút để ghi hai bàn mỗi hiệp. Chúng tôi cần CĐV hỗ trợ vào lúc này", HLV Flick nói.

Trong trận bán kết lượt đi, Barca thua bốn bàn ngay từ hiệp một. Thủ môn Joan Garcia để bóng trôi qua chân dẫn đến bàn thua đầu, trước khi Antoine Griezmann sút chìm nhân đôi cách biệt cho Atletico ở phút 16. Phút 33 và 45+2, Julian Alvarez và Ademola Lookman chuyền cho nhau ghi hai bàn còn lại. Trong khi Atletico áp đảo, Barca không còn phong độ của đội đang dẫn đầu La Liga và giữ Cup Nhà vua. Việc Raphinha phải nghỉ thi đấu do chấn thương khiến hàng công đánh mất sự sắc bén.

HLV Hansi Flick chỉ đạo trong trận Barca thua Atletico ở bán kết lượt đi Cup Nhà vua tối 12/2. Ảnh: FCB

Trong trận lượt về trên sân Camp Nou ngày 3/3, Barca cần thắng lại chênh lệch ít nhất 4 bàn. Nếu hòa chung cuộc sau 90 phút, hai đội sẽ đá tiếp hai hiệp phụ.

HLV Flick thừa nhận Barca chơi không tốt trong hiệp một, để lộ quá nhiều khoảng trống và pressing không đúng cách. Nhưng ông coi trận thua đậm là một bài học để đội bóng có thể tiến bộ hơn trong tương lai.

"Tôi tự hào về các cầu thủ trong mùa giải này. Chúng tôi đã gặp phải những chấn thương, và đó là một phần của trận đấu. Đôi khi bạn sẽ thua. Hôm nay là một lời cảnh tỉnh, nhưng chúng tôi sẽ trở lại", Flick nói thêm.

Đầu hiệp hai trận bán kết lượt đi, trọng tài từ chối công nhận bàn của Pau Cubarsi cho Barca. Khi đó, ông và tổ VAR mất 5 phút để xác định Robert Lewandowski rơi vào thế việt vị với chênh lệch chỉ vài milimet.

Theo Flick, các quan chức điều khiển trận đấu mất nhiều thời gian chỉ để tìm cách không công nhận bàn cho Barca. "Trọng tài quá tệ. Ông ta không phạt thẻ vàng nào dù Atletico chơi xấu, trong khi chúng tôi bị phạt ngay từ tình huống đầu tiên. Trọng tài ở đây là một mớ hỗn độn", HLV của Barca nói thêm.

Thanh Quý (theo AS)