Flick phải làm gì để kéo Barca ra khỏi khủng hoảng?

Hai trận thua liên tiếp trước Atletico Madrid và Girona khiến Barca đối mặt tuần thi đấu khó khăn nhất kể từ đầu mùa giải 2025-2026.

HLV Hansi Flick đang đối mặt thử thách lớn bậc nhất, kể từ khi ông đến CLB tháng 5/2024. Sau thất bại 0-4 trên sân của Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Cup Nhà Vua, Barca tiếp tục thua Girona 1-2 tại La Liga. Kết quả này khiến họ bị Real Madrid vượt lên soán đỉnh bảng, khi giải còn 14 vòng.

Lamine Yamal trong trận Barca thua Girona ở vòng 24 La Liga trên sân Montilivi, thành phố Girona, xứ Catalonia, Tây Ban Nha tối 16/2/2026. Ảnh: Reuters

Sau trận thua Atletico, Flick đã tổ chức cuộc trao đổi thẳng thắn tại sân tập và chỉ trích thái độ cũng như cường độ thi đấu của các cầu thủ. Đáp lại, nhóm cầu thủ nêu ra những băn khoăn về chiến thuật được áp dụng, không chỉ trong trận bán kết đó. Phía cầu thủ muốn đội đá thực dụng hơn ở một số thời điểm, đặc biệt khi vắng những nhân sự phù hợp nhất với hệ thống hiện tại.

Kể từ khi thay thế Xavi, HLV người Đức gần như không mắc sai sót lớn. Ở mùa đầu tiên, ông giúp đội giành cú ăn ba quốc nội và tiến sát chung kết Champions League. Tuy nhiên, mùa này Barca dường như dễ tổn thương hơn vì phong cách ưa thích của ông là gây áp lực (pressing) cường độ cao, dâng đội hình táo bạo và bẫy việt vị quyết liệt.

Trong trận gặp Girona, nhiều tình huống đáng chú ý diễn ra. Lamine Yamal đá hỏng phạt đền, Barca hai lần đưa bóng dội cột, và tranh cãi nổ ra khi trọng tài Cesar Soto Grado không thổi phạt tình huống Jules Kounde có thể bị phạm lỗi trước bàn quyết định của chủ nhà. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi vẫn là màn trình diễn thiếu ổn định.

Barca mở tỷ số phút 59 nhờ cú đánh đầu của Pau Cubarsi. Chỉ ba phút sau, Thomas Lemar gỡ hòa. Phút 86, Fran Beltran ấn định chiến thắng 2-1 cho Girona. Đây là lần thứ sáu mùa này Barca để thủng lưới trong vòng ba phút sau khi ghi bàn. Theo kênh RAC1, phải ngược về mùa 1991-1992 mới xuất hiện thống kê tương tự với Barca ở giai đoạn này của mùa giải.

Barca bị hỗn loạn trong 30 phút cuối trận. Đội khách cho thấy dấu hiệu mệt mỏi và không kiểm soát được các pha phản công của đối thủ. Thủ môn Joan Garcia ba lần cứu thua xuất sắc trước khi Beltran ghi bàn quyết định. Trong tình huống dẫn tới bàn thua của đội khách, Claudio Echeverri dẫm lên chân Kounde trong pha tranh chấp 50-50 sát cấm địa. Nhưng sau khi VAR kiểm tra, bàn thắng vẫn được công nhận. HLV người Đức thậm chí ví von màn thể hiện của trọng tài cũng tệ như đội bóng của ông.

Flick thừa nhận vấn đề ở khâu phòng ngự chuyển trạng thái. Ông tin rằng đội đã phòng ngự các pha phản công quá tệ, tuyến giữa không đứng đúng vị trí, khiến hàng thủ gặp khó. Tâm trạng toàn đội không tốt, nhưng HLV 60 tuổi tin rằng đây không phải bộ mặt thật của Barca, và họ có thể chơi tốt hơn.

Hậu vệ Eric Garcia phản ứng sau khi phải nhận thẻ vàng ở trận gặp Girona. Ảnh: Reuters

Ban huấn luyện nhận xét yếu tố thể lực đóng vai trò quan trọng. Barca đã đá 13 trận trong 45 ngày, đồng thời phải xoay xở với nhiều ca chấn thương. Trận gặp Girona, Flick đưa Raphinha trở lại đội hình xuất phát nhằm tìm đột biến sau thất bại dưới tay Atletico. Tuy nhiên, tiền đạo Brazil chỉ chơi được 63 phút do vẫn phải kiểm soát vấn đề cơ đùi sau. Eric Garcia rời sân phút 73 vì chấn thương cơ và sẽ được kiểm tra thêm.

Sau cuộc trao đổi nội bộ hôm thứ 13/2, phần lớn buổi tập 15/2 dành cho việc điều chỉnh các mảng pressing. Ban huấn luyện tập trung vào cách hàng công khép khoảng trống khi mất bóng và sự đồng bộ của bộ tứ vệ.

Dù vậy, vấn đề không chỉ nằm ở tuyến trên. Sự kết hợp giữa Frenkie de Jong và Dani Olmo chưa tạo hiệu quả như kỳ vọng. Pedri vẫn chưa trở lại tập luyện đầy đủ kể từ chấn thương đùi sau ở trận gặp Slavia Prague tại Champions League hôm 21/1. Dự kiến ban đầu anh phải nghỉ ít nhất một tháng, và Flick cho biết tiền vệ này có thể trở lại trong tuần này. Marcus Rashford cũng được kỳ vọng sẵn sàng, còn Gavi có thể bắt đầu tập cùng đội.

Trong phòng thay đồ, các cầu thủ thừa nhận màn thể hiện tại Girona dưới mức yêu cầu. Dù không hài lòng với quyết định trọng tài ở tình huống Kounde, họ không muốn đổ lỗi cho yếu tố bên ngoài.

Đội bóng đang thiếu thể lực ở tuyến giữa, một cầu thủ có thể bao quát không gian và đóng góp chất lượng khi cầm bóng. Marc Bernal được xem là mẫu phù hợp, nhưng tiền vệ 18 tuổi chưa sẵn sàng đá trọn 90 phút do vẫn đang hồi phục sau chấn thương dây chằng chéo trước gặp phải tháng 8/2024.

Trước mắt, Flick cho toàn đội nghỉ hai ngày để "sạc lại pin". Barca sẽ có ba ngày chuẩn bị cho trận gặp Levante ở La Liga ngày 22/2, trong giai đoạn không phải thi đấu giữa tuần do đã vào thẳng vòng 1/8 Champions League. HLV người Đức khẳng định mùa giải còn dài và mục tiêu là giành lại đỉnh bảng La Liga.

Hoàng An tổng hợp