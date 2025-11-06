Flick chê tuyến giữa Barca

BỉHLV Hansi Flick thừa nhận tuyến giữa của Barca gây áp lực kém dẫn đến trận hòa 3-3 với Club Brugge ở lượt bốn vòng bảng Champions League.

"Đó không phải là một trận đấu dễ dàng", HLV Flick nói về trận đấu trên sân Jan Breydel tối 5/11. "Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhưng họ phòng ngự và tấn công tốt. Chúng tôi gây áp lực không tốt, thua nhiều pha tranh chấp, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Hàng thủ không dễ phòng ngự trong những tình huống như vậy. Chúng tôi phải tập trung và phân tích mọi thứ".

Trận này, Barca liên tục rơi vào bẫy phản công của Club Brugge. Ngay phút thứ 6, Carlos Forbs thoát xuống căng ngang, dọn cỗ cho Nicolo Tresoldi đệm bóng mở tỷ số cho đội bóng của Bỉ. Không chỉ kiến tạo, tiền đạo mang áo số 9 của Club Brugge còn liên tục làm khổ hàng thủ Barca bằng những pha di chuyển và dứt điểm. Phút 17 và 63, Carlos Forbs tự lập cú đúp sau hai pha thoát xuống đối mặt thủ thành Wojciech Szczesny.

Flick (áo đen) và các cầu thủ Barca phàn nàn về việc trọng tài cho kết thúc sớm trận hòa Club Brugge 3-3 ở lượt bốn vòng bảng Champions League tối 5/11. Ảnh: MD

Phòng ngự kém, nhưng Barca vẫn tấn công đủ tốt để thoát thua. Ferran Torres sớm gỡ 1-1 khi sút đối mặt thành công ở phút thứ 8. Phần còn lại, Lamine Yamal gánh nốt cho đồng đội. Tiền đạo 18 tuổi rê qua bốn cầu thủ để gỡ 2-2 ở phút 61, trước khi tạt bóng khiến Christos Tzolis phản lưới ở phút 77.

Theo Flick, các đối thủ Champions League chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Do đó, hàng tiền vệ cần phòng ngự và chơi quyết liệt hơn, đặc biệt là khâu gây áp lực khi không có bóng. "Chúng tôi cần chơi đúng vị trí và gây áp lực lên đối thủ. Chúng tôi làm tốt trong trận đấu hôm Chủ nhật, nhưng hôm nay chỉ được một vài tình huống", Flick cho hay.

HLV người Đức cũng mừng vì Yamal lấy lại phong độ. Tuy nhiên, ông coi trọng sức mạnh tập thể hơn, vì đội bóng không thể phụ thuộc vào một cá nhân. Ông cũng nhấn mạnh đến việc Yamal cần học cách kiểm soát tình hình, chú trọng tập luyện và phát triển lối chơi.

Về phong độ thất thường của Barca gần đây, HLV Flick không quá lo. Ông kỳ vọng đội bóng sẽ ổn định hơn sau khi nhóm cầu thủ chấn thương thi đấu trở lại. "Đây không phải là thời điểm tốt nhất của Barca. Sau kỳ nghỉ quốc tế, với sự trở lại của Raphinha, Joan Garcia, Robert Lewandowski và Dani Olmo, chúng tôi có thể chơi ở một đẳng cấp khác", Flick nói.

Thanh Quý (theo Marca)