Flick: 'Các bạn sẽ thấy một Barca rất khác'

AnhHLV Hansi Flick tin Barca sẽ thắng cả ba trận còn lại của vòng bảng Champions League, dù vừa thua Chelsea 0-3 trên sân Stamford Bridge.

Trận này, Barca nhập cuộc tốt, thậm chí có cơ hội dẫn trước với cú sút chệch cột của Ferran Torres trong thế đối mặt. Nhưng khi Ronald Araujo bị truất quyền thi đấu, mọi kế hoạch nhanh chóng sụp đổ.

Flick cho rằng Barca đá gần như cả trận với 10 người, và khẳng định thẻ đỏ của Ronald Araujo ở phút 44 là bước ngoặt trận đấu. "Chơi thiếu một người trước Chelsea là bất lợi quá lớn", ông nói. "Chúng tôi mất bóng quá nhiều, đặc biệt là những đường bóng dễ. Khi chịu áp lực, đội đã mất bình tĩnh".

HLV Hansi Flick trong trận Barca gặp Elche trên sân Montjuic, thành phố Barcelona, Tây Ban Nha ngày 2/11/2025. Ảnh: Reuters

Barca thủng bàn đầu tiên từ tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Jules Kounde. Trong hiệp hai, Estevao và Liam Delap lần lượt ghi bàn giúp Chelsea thắng trận đậm nhất lịch sử trước Barca. Đoàn quân Flick rơi xuống vị trí 15, và có thể tụt sâu hơn nữa khi loạt trận tuần này kết thúc.

HLV 60 tuổi thừa nhận mục tiêu lọt vào Top 8 để đi thẳng vào vòng 1/8 đang rất khó với Barca. Tuy vậy, ông vẫn tin ba trận còn lại, đội nhà có thể toàn thắng. Ông muốn các học trò chơi quyết liệt, mạnh mẽ hơn. "Tôi nhìn thấy điều đó trong những buổi tập. Cường độ và chất lượng đều đã khác vài tuần trước", ông nói. "Các bạn sẽ thấy một Barca rất khác. Tôi hứa đấy".

Trong giai đoạn còn lại của vòng bảng, Barca lần lượt gặp Frankfurt, Slavia Prague và Copenhagen. Nếu thắng cả ba trận này, họ sẽ có cơ hội vào Top 8.

Jules Kounde (trái) sau khi phản lưới nhà ở trận Barca gặp Chelsea trên sân Stamford Bridge, thành phố London, Vương quốc Anh tối 25/11/2025. Ảnh: Reuters

Một điểm sáng hiếm hoi là sự trở lại của Raphinha, khi ngôi sao Brazil vào sân trong hiệp hai. Điều đó có nghĩa Barca sẽ có lực lượng tốt nhất trong những tuần tới. Thủ môn Joan Garcia cũng đã trở lại, còn tiền vệ Pedri sẽ hồi phục trong ít ngày tới.

Cùng quan điểm với Flick, hậu vệ Eric Garcia muốn các đồng đội chơi bóng mạnh mẽ hơn nữa. Anh cho rằng Barca thất bại trong mọi cuộc chiến tay đôi tối 25/11. "Trận đấu này tệ kinh khủng", cựu hậu vệ Man City nói. "Chúng tôi vừa thắng Athletic Bilbao 4-0, nhưng hôm nay phải chạy đuổi theo bóng suốt".

Ở trận tiếp theo, Barca về sân nhà tiếp Alaves ở vòng 14 La Liga ngày 29/11.

Hoàng An (theo Marca)