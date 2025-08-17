Flick: 'Barca mới dùng 50% công lực'

Tây Ban NhaHLV Hansi Flick chỉ trích các cầu thủ về việc chỉ dùng một nửa thực lực trong trận thắng Mallorca 3-0.

"Tôi không thích trận đấu này", Flick nói về trận ra quân La Liga tối 16/8. "Barca giành ba điểm quan trọng, nhưng tôi không thích nó. Sau khi dẫn 2-0 và chơi hơn hai người, các cầu thủ chỉ dùng 50% thực lực. Chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn".

Flick (giữa) ôm đồng nghiệp Arrasate trước trận Mallorca 0-3 Barca tối 16/8. Ảnh: MD

Trên sân Son Moix, Barca sớm dẫn hai bàn nhờ công Raphinha phút 7 rồi Ferran Torres phút 23. Đến phút 33 và 36, Mallorca mất hai cầu thủ liên tiếp, khi Manu Mornales phải nhận thẻ vàng thứ hai và Vedat Muriqui nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, Barca không tận dụng được ưu thế và tối đa hóa cách biệt. Mãi đến phút 90+4, nhà đương kim vô địch La Liga mới ấn định kết quả 3-0 nhờ màn solo của Lamine Yamal.

Theo HLV Flick, việc các cầu thủ chỉ chơi với 50% thực lực khi hơn hai người là biểu hiện của sự chủ quan. "Tôi không thích họ thư giãn và lơ là cảnh giác", nhà cầm quân người Đức nói thêm. "Chúng tôi lẽ ra phải chơi nhanh hơn, kiểm soát trận đấu và ghi bàn".

Khi Torres chuẩn bị nâng tỷ số lên 2-0, các cầu thủ Mallorca dừng lại và nghĩ trọng tài sẽ thổi còi tạm dừng. Trước đó, trung vệ Antonio Raillo ngã xuống với vẻ bị choáng sau khi bị Yamal sút bóng trúng đầu. Việc trọng tài công nhận bàn cho Torres gây tranh cãi từ phía Mallorca.

Theo Flick, việc phải chịu bàn thua hoàn toàn là lỗi của Mallorca. Ông khẳng định rằng khi trọng tài chưa thổi còi, các cầu thủ vẫn phải tập trung thi đấu.

Trong hiệp hai, Marcus Rashford vào sân chơi trận chính thức đầu tiên cho Barca. Tuy nhiên, tân binh người Anh gây thất vọng khi trượt chân, đỡ hụt bóng và bỏ lỡ cơ hội.

"Đây không phải là một trận đấu tốt cho Rashford, vì không có nhiều khoảng trống", Flick nói. "Các cầu thủ chỉ chơi 50%".

Sau trận ra quân La Liga, Barca dẫn đầu với ba điểm và hiệu số +3. Rayo Vallecano và Villarreal xếp ngay sau với hiệu số +2. Ngày 19/8, Real mới ra quân khi tiếp Osasuna.

Thanh Quý (theo Marca)