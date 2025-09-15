Flexport hợp tác BlackRock mở rộng dịch vụ tài trợ logistics

MỹChi phí thuế quan tăng và nhu cầu vốn cho chuỗi cung ứng thúc đẩy Flexport hợp tác cùng BlackRock mở rộng dịch vụ tài trợ logistics.

BlackRock Inc., tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới của Mỹ, vừa hợp tác với Flexport Inc., công ty khởi nghiệp logistics số hóa có trụ sở tại San Francisco, nhằm mở rộng lựa chọn tài chính cho các doanh nghiệp đang đối mặt với chi phí thuế quan tăng cao và áp lực dòng tiền trong thương mại quốc tế.

Theo ông Stuart Leung, Giám đốc tài chính Flexport, khoản đầu tư 250 triệu USD từ các quỹ và tài khoản do BlackRock quản lý sẽ giúp Flexport tăng gấp đôi năng lực cho vay. Từ khi ra mắt năm 2017, mảng dịch vụ tài chính Flexport Capital đã giải ngân hơn 2 tỷ USD.

Flexport hiện xếp thứ 33 trong danh sách Transport Topics Top 100 các công ty logistics lớn nhất Bắc Mỹ, đứng thứ 43 về vận tải biển và thứ 31 trong nhóm giao nhận hàng không.

[Caption]. Ảnh: Flexport via YouTube

Chi phí thương mại toàn cầu tăng mạnh đang thúc đẩy nhu cầu vay vốn từ khách hàng của Flexport, bao gồm các khoản vay theo kỳ hạn, tài trợ thuế quan và tín dụng dựa trên tài sản để xoay vòng vốn cho chu kỳ sản phẩm - giai đoạn từ đặt hàng tại nhà máy đến khi giao tới tay người tiêu dùng có thể kéo dài tới sáu tháng.

"Các thay đổi về chính sách, bao gồm việc tăng thuế quan của Mỹ, tác động sâu rộng tới thương mại toàn cầu và tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp", ông Leung chia sẻ. "Chúng làm gia tăng bất định, buộc các công ty phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng và mạng lưới nhà cung cấp, đồng thời khóa chặt vốn lưu động cần thiết cho hoạt động và tăng trưởng".

Theo ông, nhu cầu đối với dịch vụ của Flexport Capital đang tăng vọt, và thỏa thuận hợp tác 4 năm với BlackRock sẽ giúp đáp ứng nhu cầu này. Gói tài trợ sẽ bao phủ nhiều khâu trong chuỗi cung ứng, từ đơn đặt hàng, nhận hàng tồn kho, vận chuyển, lưu kho cho tới giao hàng cuối cùng.

Flexport hiện nhận được đầu tư từ Bloomberg Beta - quỹ đầu tư mạo hiểm thuộc Bloomberg LP.

Gia Hân (Theo Transport Topics)