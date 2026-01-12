Fletcher: 'Man Utd phải tự vực dậy nếu muốn cứu vãn mùa giải'

AnhHLV tạm quyền Darren Fletcher thừa nhận Man Utd đang rơi vào trạng thái mong manh về tinh thần sau trận thua Brighton 1-2 ở vòng ba Cup FA.

Trong trận đầu tiên tại Old Trafford năm 2026, Man Utd thi đấu không tệ, nhưng phung phí cơ hội và bị Brighton chọc thủng lưới hai lần. Những nỗ lực cuối trận chỉ giúp "Quỷ Đỏ" ghi một bàn từ cú đánh đầu cận thành của Benjamin Sesko.

Sau trận, Fletcher cho rằng Man Utd nhập cuộc tốt, nhưng bàn thua sớm đã làm sụp đổ sự tự tin của toàn đội. Theo Fletcher, đó là bước ngoặt khiến "Quỷ Đỏ" đánh mất nhịp độ và không thể kiểm soát thế trận như mong muốn.

"Chúng tôi khởi đầu không tệ, nhưng bàn thua đầu tiên thực sự làm đội bóng choáng váng", Fletcher nói. "Sau đó, Man Utd không tạo được tốc độ chơi bóng cần thiết, chuyền chậm và không đủ những đường bóng sau lưng hàng thủ đối phương".

HLV Darren Fletcher phản ứng sau trận Man Utd thua Brighton 1-2 ở vòng ba Cup FA trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 11/1/2026. Ảnh: Reuters

HLV tạm quyền của Man Utd cho biết ông đã thẳng thắn trao đổi với các cầu thủ trong giờ nghỉ, yêu cầu họ chơi bóng quyết đoán và giàu nhịp độ hơn, tương tự những gì đội đã cố gắng thể hiện ở trận đấu trước đó với Burnley. Dù vậy, việc để Brighton dẫn 2-0 vẫn khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

Man Utd chỉ thực sự vùng lên sau bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2. "Khi chúng tôi ghi bàn, tôi cảm nhận được năng lượng trở lại. Khán giả đứng dậy, không khí tốt hơn và tôi nghĩ 'đây rồi'. Nhưng cuối cùng, đội không thể tìm được bàn gỡ", Fletcher nói với vẻ tiếc nuối.

Theo ông, vấn đề lớn nhất của Man Utd lúc này là sự thiếu tự tin. "Bạn có thể thấy các cầu thủ rất mong manh. Khi không có sự tự tin, mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng họ là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có chất lượng, và tôi thách thức họ phải tự tập hợp lại", HLV 41 tuổi nói.

Ở hai Cup quốc nội mùa này, Man Utd đều thua ngay trận đầu tiên, vòng hai Cup Liên đoàn và vòng ba Cup FA. Lần gần nhất họ bị loại sớm như vậy ở cả hai đấu trường này là mùa giải 1981-1982, cách đây 44 năm. Khi đó, "Quỷ Đỏ" đứng thứ ba chung cuộc tại giải vô địch Anh.

Man Utd chỉ còn một đấu trường mùa này là Ngoại hạng Anh, nơi họ gần như không còn cơ hội vô địch. Đây sẽ là mùa giải thứ hai liên tiếp Man Utd trắng tay trên mọi đấu trường. Niềm hy vọng duy nhất còn lại của họ là tranh suất dự Cup châu Âu mùa sau, đặc biệt là Champions League.

Hàng thủ Man Utd bất lực trong tình huống để Brajan Gruda ghi bàn mở tỷ số cho Brighton. Ảnh: AFP

Fletcher nhấn mạnh Man Utd vẫn còn nhiều điều để chiến đấu trong phần còn lại. "Giờ chỉ còn Ngoại hạng Anh, và các cầu thủ phải tự vực dậy, nỗ lực giành kết quả", ông nói. "Khi chiến thắng đến, sự tự tin sẽ quay trở lại. Đội hình này vẫn đủ tốt để đạt được thành công, nhưng điều đó phụ thuộc vào chính họ".

Về tương lai, Fletcher cho biết ông chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào ngoài vai trò tạm quyền hiện tại. Theo Fletcher, thách thức lớn nhất cho HLV kế nhiệm Man Utd sẽ là khôi phục niềm tin và giúp các cầu thủ thích nghi với bất kỳ thay đổi nào về lối chơi hay sơ đồ chiến thuật. "Đôi khi bạn muốn đá đẹp, nhưng trước hết phải tìm cách chiến thắng. Có thể không đẹp mắt, nhưng từ đó mới có thể xây dựng và phát triển", HLV 41 tuổi bày tỏ.

Ở trận tiếp theo ngày 17/1, Man Utd sẽ đón Bryan Mbeumo và Amad Diallo trở lại khi tiếp Man City trên sân Old Trafford ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo Manutd.com)