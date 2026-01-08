Fletcher: 'Đôi khi Man Utd phải biết thắng xấu xí'

AnhHLV tạm quyền Darren Fletcher cho rằng Man Utd cần học cách thắng ngay cả khi chơi không hoàn hảo, sau trận hòa Burnley 2-2 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi chơi tốt và đáng ra phải thắng", Fletcher nói sau trận. "Đội dứt điểm tới 30 cú, nhiều pha bóng dọn cỗ, một bàn thắng bị từ chối mà tôi vẫn chưa hiểu lý do. Dù vậy, màn trình diễn đó mang lại nhiều tín hiệu tích cực".

HLV Darren Fletcher vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Man Utd hòa Burnley 2-2 ở vòng 21 Ngoại hạng Anh ngày 7/1. Ảnh: PA Wire

Trên sân Turf Moor hôm 7/1, Man Utd sớm thủng lưới từ pha đá phản của trung vệ 19 tuổi Ayden Heaven. Sau đó, "Quỷ Đỏ" vùng lên nhưng thiếu may mắn, khi những pha dứt điểm của Matheus Cunha và Patrick Dorgu bị phá ngay trên vạch cầu môn, hay Lisandro Martinez bị khước từ bàn tranh cãi.

Sang hiệp hai, Benjamin Sesko tỏa sáng với cú đúp chớp nhoáng, nâng thành tích lên 4 bàn tại Ngoại hạng Anh, đồng thời giúp Man Utd dẫn 2-1. Nhưng "Quỷ Đỏ" không thể bảo toàn cách biệt, khi để Jaidon Anthony chọc thủng lưới ở phút 66.

Fletcher tiết lộ đã nói chuyện riêng với Sesko trước trận, cho rằng trung phong người Slovenia rất cần cú hích tinh thần sau quãng thời gian chịu nhiều áp lực.

"Tôi ngồi với cậu ấy, cho xem video về cách di chuyển và nhấn mạnh rằng cơ hội sẽ đến nếu tiếp tục tin tưởng bản thân. Hãy cứ chạy chỗ và bàn thắng sẽ tới. Hôm nay, cậu ấy chơi tuyệt vời, thậm chí có thể ghi hat-trick", HLV 41 tuổi cho biết.

Trong trận đầu kể từ khi Man Utd sa thải Ruben Amorim, HLV Fletcher chuyển ngay về hệ thống bốn hậu vệ, trong sơ đồ 4-2-3-1. Tiền vệ Bruno Fernandes trở lại sau chấn thương để đá chính trong vai trò số 10. Nhờ đó, đội khách tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn những trận trước. Nhưng Man Utd vẫn không thể giành ba điểm vì phung phí cơ hội và sự lỏng lẻo ở hàng thủ.

"Cả mùa này chúng tôi để thủng lưới quá dễ. Đó không chỉ là vấn đề chiến thuật, mà là cách phòng ngự của cả tập thể. Đôi khi bạn phải biết thắng xấu xí", Fletcher nhấn mạnh.

Fletcher xác nhận tiếp tục dẫn dắt Man Utd đấu Brighton ở vòng ba Cup FA trên sân Old Trafford ngày 11/1. Quyết định được đưa ra sau cuộc trao đổi với giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Benjamin Sesko (trái) dứt điểm quân bình tỷ số 1-1. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Sesko cho biết cú đúp vào lưới Burnley mang lại cho anh sự tự tin cần thiết, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là đóng góp cho tập thể. "Hai bàn giúp tôi tự tin hơn", tiền đạo 22 tuổi bày tỏ. "Thời gian vừa qua thực sự khó khăn, nhưng giờ tôi đã làm được và rất vui vì có thể giúp đội bóng. Điều đó mới là quan trọng nhất với tôi".

Sesko nhấn mạnh Man Utd cần duy trì tinh thần và sự gắn kết để hướng tới giai đoạn tiếp theo của mùa giải. "Giờ là lúc cả đội phải đứng cùng nhau, cho thấy chúng tôi có thể làm việc và chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. Điều quan trọng nhất là tập trung cho các trận đấu và buổi tập sắp tới", anh chia sẻ.

Hồng Duy (theo Manutd.com)