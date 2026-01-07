Fletcher: 'Dẫn dắt Man Utd là vinh dự vượt ngoài giấc mơ'

AnhDarren Fletcher thừa nhận cảm giác siêu thực khi ra mắt Man Utd với vai trò HLV tạm quyền trước trận gặp Burnley ở vòng 20 Ngoại hạng Anh.

Trong buổi họp báo tại trung tâm huấn luyện Carrington, Fletcher mở đầu bằng việc chia sẻ cảm xúc khi được giao nhiệm vụ thay thế Ruben Amorim - người rời cương vị HLV trưởng hôm 5/1. Theo Fletcher, việc dẫn dắt Man Utd là vinh dự mà ngay cả trong những giấc mơ táo bạo nhất ông cũng chưa từng nghĩ tới.

"Cảm giác thật khó tin. Được chơi cho Man Utd đã là điều đặc biệt, còn dẫn dắt cả đội là niềm tự hào khổng lồ. Không phải trong hoàn cảnh tôi mong đợi, nhưng tôi hiểu mình có trách nhiệm phải làm tốt nhất cho CLB", Fletcher nói.

HLV tạm quyền Darren Fletcher trong buổi họp báo trước trận Man Utd gặp Burnley ở vòng 21 Ngoại hạng Anh. Ảnh: ITV News

Nhà cầm quân người Scotland cho biết 24 giờ vừa qua diễn ra với tốc độ chóng mặt. Sau quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện, ông lập tức phải bắt tay vào công tác chuẩn bị cho trận Burnley, từ việc tổ chức buổi tập, trao đổi với cầu thủ cho đến hoàn thiện kế hoạch thi đấu trong quỹ thời gian rất ngắn.

Fletcher tiết lộ đã trao đổi với ban lãnh đạo, gồm Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox, nhưng chủ đề đều xoay quanh trận đấu sắp tới. Những câu chuyện về tương lai dài hạn hay thời gian tạm quyền sẽ chỉ được đề cập khi Man Utd hoàn thành nhiệm vụ trước Burnley.

"Tất cả diễn ra quá nhanh. Ưu tiên duy nhất là trận Burnley. Chúng tôi cần dành cho trận đấu này sự tôn trọng và tập trung tối đa", Fletcher nhấn mạnh.

Cựu danh thủ 41 tuổi cho biết chưa nghĩ tới khả năng gắn bó lâu dài với cương vị HLV trưởng. Theo Fletcher, đây không phải thời điểm để nói về tham vọng cá nhân, mà là lúc đội bóng cần sự ổn định và tập trung tuyệt đối vào chuyên môn. "Tôi thực sự chưa nghĩ xa hơn. Mọi suy nghĩ, nỗ lực của tôi lúc này đều hướng về Burnley", ông nhấn mạnh.

Trước Burnley, Fletcher sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những gương mặt quen thuộc trong nội bộ CLB. Travis Binnion - HLV đội U21, cùng trợ lý Alan Wright được điều động lên đội một, bên cạnh Jonny Evans - trung vệ vừa giải nghệ và từng có thời gian dài khoác áo Man Utd. Theo Fletcher, Evans là nhân tố đặc biệt quan trọng nhờ sự am hiểu phòng thay đồ, quan hệ gần gũi với các cầu thủ và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao trong màu áo "Quỷ Đỏ".

Darren Fletcher và Jonny Evans khi còn cùng thi đấu cho Man Utd.

Về tình hình lực lượng, HLV tạm quyền Man Utd cho biết Mason Mount và Bruno Fernandes đã trở lại tập luyện sau chấn thương. Cả hai nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, dù chỉ được sử dụng với thời lượng hạn chế để tránh rủi ro. "Bruno là đội trưởng, là thủ lĩnh. Mason cũng đang có phong độ rất tốt. Việc họ trở lại là tin vui cho toàn đội, cho CLB và cho người hâm mộ", Fletcher cho biết.

Khi nói về hình ảnh Man Utd dưới thời ông, Fletcher nhấn mạnh muốn đội bóng thể hiện đúng bản sắc truyền thống - một tập thể giàu tinh thần chiến đấu, trách nhiệm và khiến người hâm mộ tự hào. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định trọng tâm không nằm ở HLV, mà ở các cầu thủ.

"Đây là mùa giải của họ, sự nghiệp của họ. Tôi ở đây để hỗ trợ, tạo điều kiện và trao trách nhiệm, nhưng chính họ mới là những người bước ra sân và quyết định kết quả", Fletcher khẳng định.

Trận Burnley - Man Utd sẽ là thử thách đầu tiên cho Darren Fletcher trên cương vị HLV tạm quyền, đồng thời là cơ hội để "Quỷ Đỏ" tìm lại sự ổn định và hình ảnh vốn có giữa giai đoạn nhiều sóng gió.

Hồng Duy (theo Manutd.com)