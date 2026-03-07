FLC thông báo cổ phiếu giao dịch trở lại

FLC thông báo cổ đông có thể "trực tiếp và tự do giao dịch toàn bộ cổ phiếu" thông qua Công ty Chứng khoán Artex do doanh nghiệp này chỉ định.

Tập đoàn FLC cho biết cổ đông được giao dịch trở lại từ ngày 6/3. "Như vậy, sau gần 3 năm bị dừng, cổ phiếu FLC đã được tự do giao dịch trở lại, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông về mặt thanh khoản", doanh nghiệp này viết trong thông báo hôm qua.

Thực tế, FLC đã bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE (tháng 2/2023) lẫn sàn UPCoM (tháng 12/2025), đồng thời không còn tư cách công ty đại chúng. Do đó, việc giao dịch trở lại chỉ được thực hiện thông qua công ty chứng khoán do doanh nghiệp này chỉ định. Hình thức này được gọi là giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết (OTC).

Thị trường OTC hoạt động dựa trên sự thỏa thuận giá cả, số lượng của bên mua và bên bán, không có địa điểm giao dịch thực tế. Mọi giao dịch được thực hiện trên nền tảng điện tử trung gian do các công ty môi giới chứng khoán cùng nhau duy trì như website, diễn đàn. Các công ty môi giới này đồng thời đóng vai trò nhà tạo lập thị trường bằng cách báo giá, sau đó thực hiện mua và bán chứng khoán.

Việc giao dịch trở lại diễn ra vài ngày sau khi doanh nghiệp hủy đăng ký cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC), để giao Công ty Chứng khoán Artex quản lý danh sách cổ đông.

Theo FLC, Chứng khoán Artex là đầu mối trực tiếp thực hiện các công việc như cập nhật sổ đăng ký cổ đông, cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho hoặc thay đổi thông tin. Chứng khoán Artex được biết đến là công ty liên quan đến hệ sinh thái và nhiều lãnh đạo tập đoàn FLC. Công ty này mới thoát khỏi tình trạng kiểm soát từ ngày 26/2 và được mở lại giao dịch chiều mua cho khách hàng.

Theo số liệu gần nhất được FLC công bố tại phiên họp bất thường vào tháng 11, doanh nghiệp này có hơn 64.300 cổ đông. FLC cho biết có hai cách để cổ đông nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, gồm đến trực tiếp trụ sở Chứng khoán Artex hoặc ủy quyền hợp lệ cho cá nhân khác làm thủ tục.

Trong hai tháng đầu năm nay, FLC có nhiều biến động nhân sự, đặc biệt sau khi cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết tái xuất.

Cụ thể, công ty bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam (35 tuổi) làm Tổng giám đốc vào ngày 5/2. Bà Bùi Hải Huyền, người tiền nhiệm của ông Nam, chuyển sang giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực. Trước đó một tuần, FLC cũng bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng, nguyên Phó tổng giám đốc Vietcombank và nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển (PGBank), làm Phó tổng giám đốc.

Ban lãnh đạo FLC gọi các quyết định bổ nhiệm này có tính chiến lược, góp phần tăng cường năng lực quản trị, điều hành trong bối cảnh đang đẩy mạnh tái cấu trúc và triển khai đồng loạt dự án.

Phương Đông