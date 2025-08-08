FLC sẽ bàn giao hơn 760 căn nhà ở xã hội Quảng Ninh năm 2026

Dự án nhà ở xã hội FLC Hà Khánh (TP Hạ Long) do FLC đầu tư, gồm 765 căn cho người thu nhập thấp, công nhân và gia đình trẻ, dự kiến bàn giao nửa đầu 2026.

Dự án nằm trên khu đất 2 ha thuộc khu đô thị FLC Hà Khánh, được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đầu tư ngày 1.8 vừa qua. Công trình gồm 4 tòa chung cư, trong đó 3 tòa là nhà ở xã hội và một tòa thương mại.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội FLC Hà Khánh. Ảnh: FLC

Vị trí dự án gần trung tâm hành chính TP Hạ Long, kết nối thuận tiện tới các tuyến đường huyết mạch, cụm công nghiệp, bệnh viện, chợ dân sinh và khu vực biên giới. Dự án ưu tiên cho công nhân ngành than, người lao động tại các khu công nghiệp, lực lượng vũ trang, người dân vùng khó khăn và hộ thu nhập thấp.

Các tòa nhà được thụ hưởng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của khu đô thị FLC Hà Khánh, gồm trường học, công viên, khu thể thao, trung tâm thương mại và khu vui chơi. Căn hộ thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, đảm bảo thông gió, ánh sáng tự nhiên và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Dự án được thụ hưởng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Ảnh: FLC

Chủ đầu tư cho biết, công trình đã khởi công, mục tiêu hoàn thiện phần thô và cất nóc cuối năm nay, bàn giao trong nửa đầu năm 2026. Dự án được kỳ vọng giúp giảm áp lực nhà ở tại Hạ Long và khu vực lân cận, nhất là phân khúc dành cho người thu nhập trung bình, thấp.

"Chúng tôi mong muốn mỗi căn hộ sẽ là nền tảng để người dân có thêm cơ hội tiếp cận các điều kiện sống tốt hơn", đại diện Tập đoàn FLC chia sẻ.

Trước đó, ngày 18/7, Đoàn công tác Bộ Xây dựng phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai dự án. Công trình được đánh giá cao về tiến độ và vai trò trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Chủ đầu tư cần phối hợp chặt với cơ quan chức năng để hoàn thành đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

Theo FLC, trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội còn thiếu, việc tham gia phát triển phân khúc này góp phần thực hiện mục tiêu an cư cho người dân, đồng thời thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư trong phát triển đô thị bền vững.

Đoàn công tác Bộ Xây dựng phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khảo sát tiến độ triển khai dự án nhà ở xã hội FLC Hà Khánh. Ảnh: FLC

Trong đề án xây một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, Quảng Ninh được giao hoàn thành 18.000 căn. Giai đoạn 2021-2024, tỉnh mới xây hơn 400 căn, đạt chưa đến 3% kế hoạch. Năm nay, chỉ tiêu là hơn 2.200 căn, đến tháng 5 đã cơ bản hoàn thành ba dự án với 1.290 căn hộ. Trong đó, khu dân cư đồi Ngân hàng quy mô 790 căn đã xong, dự kiến bàn giao quý II; dự án tại khu công nghiệp Đông Mai hoàn thiện 380 căn, 20 nhà riêng lẻ đang thi công và khoảng 300 căn chờ thủ tục; dự án Sunhome Cảng hàng không hoàn thành một tòa chung cư 100 căn.

Song Anh