FLC Sầm Sơn đón hàng nghìn lượt khách

Thời tiết trong kỳ nghỉ lễ khá thuận lợi cho các golfer tranh tài sau thời gian giãn cách. Theo đại diện FLC Sầm Sơn, các biện pháp phòng dịch tại đây đã được tăng cường để chuẩn bị cho mùa cao điểm, đặc biệt là công tác vệ sinh, khử khuẩn, giãn cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ví dụ, thực hiện đo thân nhiệt, bổ sung các thiết bị rửa tay, sát khuẩn tại các khu vực có lưu lượng khách qua lại thường xuyên; bố trí nhiều khu vực check in, quy định khách check in đứng cách nhau 2m. Quần thể cũng chuẩn bị sẵn sàng các hỗ trợ y tế cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho du khách cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên.

"Du khách bắt đầu sôi động là tín hiệu tích cực dành cho Sầm Sơn, một trong những địa điểm du lịch hè hút khách hàng đầu tại Việt Nam", đại diện FLC Sầm Sơn nhận xét.