FLC lỗ thêm hơn 780 tỷ đồng quý III

Các nguồn thu đều giảm mạnh trong quá trình tái cấu trúc khiến FLC tiếp tục lỗ sau thuế 785 tỷ đồng quý III.

Theo báo cáo hợp nhất vừa công bố, doanh thu của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC giảm 70% so với cùng kỳ, xuống 430 tỷ đồng trong quý III. Công ty rơi vào tình trạng kinh doanh dưới giá vốn khi lợi nhuận gộp âm hơn 96 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của FLC cũng giảm hơn 15 lần so với cùng kỳ, chỉ xấp xỉ 18 tỷ đồng. Chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 58%, 146% lên hơn 105 tỷ và 266 tỷ. Các nguyên nhân này khiến FLC lỗ sau thuế 785 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tập đoàn này lỗ hơn 1.890 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 70 tỷ.

FLC cho biết doanh thu giảm mạnh bởi tình hình chung của thị trường bất động sản, chính sách tín dụng dành cho chủ đầu tư. Đồng thời, FLC cũng đang trong quá trình tái cấu trúc lại các vị trí lãnh đạo chủ chốt, các mảng kinh doanh cốt lõi.

"Chi phí tài chính tăng 58% do ảnh hưởng quá trình tái cơ cấu khoản vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh do tăng trích lập dự phòng cho các khoản phải thu quá hạn", FLC giải thích. Lợi nhuận của FLC giảm mạnh cũng do khoản lỗ tăng từ mảng đầu tư hàng không, khách sạn.

So với đầu năm, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của FLC tăng hơn 56% lên 3.193 tỷ đồng, còn vay nợ dài hạn giảm với tỷ lệ tương đương, xuống còn hơn 1.820 tỷ đồng.

Ngày 4/11, FLC sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp thường niên 2022. Cổ phiếu của doanh nghiệp này vẫn bị đình chỉ giao dịch từ đầu tháng 9 vì chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên, chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay.

Hồi cuối tháng 9, FLC cho biết đã chọn và ký hợp đồng với kiểm toán UHY để kiểm toán các báo cáo tài chính 2021 để thay cho đơn vị kiểm toán cũ. Tuy nhiên, đến nay, công ty vẫn chưa phát hành báo cáo tài chính này.

Anh Tú