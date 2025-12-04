FLC Faros thay 3 chủ tịch trong một năm

FLC Faros vừa bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới cách đây 2 ngày, thay người tiền nhiệm vừa rời ghế sau 3 tháng giữ chức.

Từ ngày 2/12, ông Đào Danh Ngọc không còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS). Vị trí này được thay bởi bà Phạm Tú Anh, 32 tuổi, người mới tham gia Hội đồng quản trị hồi đầu năm.

Đây là lần thứ ba trong năm nay FLC Faros thay đổi người đứng đầu Hội đồng quản trị. Trước đó, vào giữa tháng 1, ông Lê Tiến Dũng từ nhiệm và chức này được giao cho ông Đỗ Mạnh Hùng. Ông Hùng đảm nhiệm đến tháng 9 thì rời ghế. Công ty sau đó bổ nhiệm ông Ngọc từ vị trí Phó tổng giám đốc lên thay cho đến đầu tháng này. Điểm chung của những lần thay đổi là người tiền nhiệm đều rời ghế vì "lý do cá nhân".

Trong phiên họp cổ đông bất thường cách đây 3 tháng, ban lãnh đạo cho biết việc một số thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm về cơ bản không ảnh hưởng tới định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch mới nhất của FLC Faros từng giữ vị trí cấp cao tại một số công ty trong hệ sinh thái FLC như Công ty Quản lý vốn và tài sản FLC Holding, Công ty Đầu tư phát triển và quản lý khu công nghiệp FLC. Bà là vợ ông Trịnh Văn Nam, người mới được bầu vào Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC từ giữa tháng 11.

FLC Faros là doanh nghiệp trong hệ sinh thái của FLC, phụ trách việc xây dựng một số dự án. Công ty được thành lập năm 2011, sau đó qua giai đoạn tăng vốn thần tốc trong hai năm (2014-2016) để nâng vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Tháng 9/2016, công ty niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán TP HCM với giá tham chiếu 10.500 đồng.

ROS từng là hiện tượng của thị trường chứng khoán khi có hơn 30 phiên tăng trần chỉ trong 3 tháng đầu niêm yết, đưa thị giá cao gấp 9 lần ngày chào sàn. Cổ phiếu tăng phi mã lên gần 220.000 đồng (giá chưa điều chỉnh) vào nửa cuối năm 2017, trở thành một trong những mã đắt nhất thị trường. Cổ phiếu từng được xếp vào rổ vốn hóa lớn (VN30) và vốn hóa thị trường có thời điểm đạt hơn 100.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2018, ROS bắt đầu lao dốc. Đà giảm kéo dài đến khi Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, khiến giá về dưới 3.000 đồng. Cổ phiếu này bị hủy niêm yết trên sàn TP HCM vào 9/2022 vì vi phạm quy định công bố thông tin.

Ban lãnh đạo FLC Faros từng cho biết từ tháng 3/2022, các ngân hàng đồng loạt dừng giải ngân các khoản vay đã phê duyệt cũng như cấp mới hạn mức do công ty là bên liên quan trong vụ án. Điều này khiến nguồn vốn suy giảm, hoạt động kinh doanh đình trệ. Công ty đã tái cơ cấu nợ, tinh giản tối đa bộ máy và tạm dừng triển khai một số hạng mục không thiết yếu.

Để giảm áp lực tài chính và phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tháng 9/2025, FLC Faros thông qua phương án chào bán 6 triệu cổ phiếu. Công ty dự kiến giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, tức thu ít nhất 60 tỷ đồng. Đợt chào bán hướng đến đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, đối tác, chủ nợ và khách hàng của công ty.

Phương Đông