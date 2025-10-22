Flamingo Maison 108 tích hợp mô hình nghỉ dưỡng du thuyền Hồ Núi Cốc

Thái NguyênFlamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc dự kiến vận hành câu lạc bộ du thuyền cùng cụm tiện ích trên ba đảo, hướng tới nghỉ dưỡng xanh kết hợp trải nghiệm sinh thái, trị liệu, nghệ thuật.

Hồ Núi Cốc là vùng hồ tự nhiên lớn tại Thái Nguyên, đặc trưng khí hậu ôn hòa, mặt nước rộng và nhiều đảo nhỏ. Tận dụng lợi thế cảnh quan, Flamingo Holdings xây dựng khu nghỉ dưỡng ven hồ Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc với 108 biệt thự gắn với hệ thống bến thuyền và chuỗi tiện ích tập trung xung quanh hoạt động du ngoạn trên mặt nước.

Điểm nhấn của dự án là Flamingo Yacht Club - tổ hợp bến du thuyền và tiện ích theo chủ đề, hướng đến phục vụ nhu cầu vui chơi, ẩm thực, tham quan và trị liệu. Theo đó, du khách có thể bắt đầu ngày mới với chuyến du ngoạn khám phá đảo, thưởng thức ẩm thực từ nguyên liệu hữu cơ địa phương cho bữa trưa, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ vào buổi chiều hoặc trải nghiệm các giải pháp trị liệu tái tạo.

Phối cảnh bến du thuyền tại Flamingo Yacht Club lúc hoàng hôn. Ảnh: Flamingo Holdings

Chủ đầu tư cho biết, hệ thống này quy tụ gần 100 hạng mục chức năng, kết nối với ba đảo tiện ích để mở rộng trải nghiệm. Ba đảo gồm The Sun, The Eclipse và The Moon được thiết kế với chức năng khác nhau.

The Sun tập trung vào hoạt động khám phá thiên nhiên và kết nối cộng đồng, nổi bật với Tea Gallery - không gian thưởng trà, trưng bày và workshop về văn hóa trà, khai thác nguyên liệu địa phương và tầm nhìn hướng hồ.

Không gian thưởng trà và trưng bày nghệ thuật trà - Tea Gallery. Ảnh: Flamingo Holdings

Tiếp đó, The Eclipse định vị là không gian chăm sóc sức khỏe. Trong đó, Maison Wellness Center lấy ba trụ cột nhiệt trị liệu, thủy trị liệu và công nghệ cao, vận hành bởi Wheway Lifestyle International (Anh) - doanh nghiệp có kinh nghiệm quản lý mô hình wellness tại châu Âu.

Tại đây, du khách được trải nghiệm liệu pháp spa cao cấp sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên quý hiếm, tham gia các buổi yoga bên hồ dưới ánh bình minh, hoặc thiền định trong không gian giữa rừng xanh. Các chương trình trị liệu được cá nhân hóa, từ chăm sóc cơ thể đến cân bằng tâm trí.

Phối cảnh Maison Wellness Center - trung tâm trị liệu và tái tạo sức khỏe. Ảnh: Flamingo Holdings

Cuối cùng, đảo The Moon dành cho nghệ thuật đương đại và cảnh quan, bao gồm vườn điêu khắc và vườn bách hoa, tạo các điểm dừng chân tham quan kết hợp chiêm nghiệm giữa không gian hồ, rừng.

Chuỗi tiện ích được bố trí để hình thành hành trình trải nghiệm theo ngày: tham quan các đảo, hoạt động ngoài trời, ẩm thực theo mùa, nghệ thuật sắp đặt và liệu trình chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa (yoga, thiền, spa).

Phối cảnh vườn Bách Hoa trên hòn đảo The Moon. Ảnh: Flamingo Holdings

Với 108 biệt thự ven hồ, bến du thuyền, trung tâm wellness và các cụm cảnh quan - nghệ thuật, dự án hướng tới phân khúc khách tìm kiếm nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên nhưng có đầy đủ dịch vụ. Chủ đầu tư kỳ vọng dự án bổ sung thêm loại hình sản phẩm nghỉ dưỡng cho thị trường miền Bắc, đồng thời góp phần khai thác bền vững tài nguyên mặt nước hồ thông qua các hoạt động trải nghiệm được kiểm soát.

Song Anh