Flamingo Holdings ra mắt dự án nghỉ dưỡng giữa Hồ Núi Cốc

Flamingo Holdings giới thiệu 108 biệt thự nghỉ dưỡng giữa Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) trong sự kiện ngày 14/10 tại khách sạn West Lake Hanoi by Lotte, Hà Nội.

Sự kiện mang chủ đề "Within nature - Without boundaries" (tạm dịch: Hòa cùng thiên nhiên - Không giới hạn), tái hiện không gian Hồ Núi Cốc bằng bố cục đa giác quan. Chương trình sử dụng nhiều hoa tươi, tán cây xanh kết hợp ánh sáng, chuyển động, hệ cột LED để phác họa cảnh sắc mặt nước, hoàng hôn và mảng xanh tại dự án.

Sân khấu sự kiện tái hiện vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc. Ảnh: Flamingo

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện các đơn vị phân phối tại miền Bắc. Doanh nghiệp cũng chia sẻ định hướng phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan mặt nước và hệ tiện ích khép kín tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.

Dự án gồm 108 dinh thự biệt lập, thiết kế theo địa hình, mở tầm nhìn về phía hồ và các dải xanh xung quanh. Mỗi biệt thự nằm trong mô hình "một dinh thự - ba đảo tiện ích".

Đại lý phân phối dự án tại sự kiện. Ảnh: Flamingo

Ba hòn đảo chủ đề gồm The Sun (khám phá & kết nối sinh thái) điểm nhấn là Tea Gallery; The Moon (nghệ thuật đương đại) với vườn điêu khắc; The Eclipse (trị liệu tái tạo) với Maison Wellness Center do Wheway Lifestyle International (Anh) vận hành.

Phối cảnh biệt thự thiết kế ba tầng, nằm biệt lập giữa không gian xanh. Ảnh: Flamingo

Dự án còn tích hợp câu lạc bộ du thuyền quốc tế Flamingo Yacht Club, hợp tác cùng Tam Sơn Yachting, thành viên của tập đoàn Openasia. Chủ đầu tư kỳ vọng mang đến cho gia chủ và du khách những chuyến du ngoạn trên mặt hồ từ những góc nhìn mới lạ.

Dự án Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc nhìn từ trên cao. Ảnh: Flamingo

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng ven hồ, đồng thời khai thác dịch vụ lưu trú, chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật trong một quần thể. Số lượng sản phẩm giới hạn 108 căn, tập trung vào phong cách sống thượng lưu.

Song Anh