Five Star West Lake là 'dự án đáng sống 2021'

Five Star West Lake vừa được vinh danh tại chương trình "Dự án đáng sống năm 2021", do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp - trực thuộc VCCI tổ chức.

Vượt qua 180 hồ sơ, với 9 bước thẩm định của hội đồng tuyển chọn và ban tổ chức, Five Star West Lake lọt top các dự án chung cư chiến thắng trong hệ thống giải thưởng "Dự án đáng sống 2021". Giải thưởng phần nào minh chứng cho sự thành công của chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế Đầu tư Sản xuất (Tập đoàn GFS) trong việc định hình một phong cách sống mới, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của giới thượng lưu.

Đại diện Tập đoàn GFS nhận chứng nhận "Dự án đáng sống" và kỷ niệm chương từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - cơ quan chỉ đạo chương trình.

Ông Phạm Hải Đăng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GFS cho biết, Five Star West Lake được phát triển theo phong cách sang trọng mà kín đáo (Quiet Luxury). Dự án nằm ở vị trí đắc địa bên thềm Hồ Tây, giữa hai con phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) và Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ), có tổng diện tích 2.655m2, mật độ xây dựng chưa tới 30%, cao 14 tầng.

Tại đây, chủ đầu tư kiến tạo 32 căn biệt thự trên không cùng hàng loạt tiện ích 5 sao như hệ thống hầm để xe thông minh và hiện đại, bể bơi bốn mùa, nhà hàng rooftop và skybar thời thượng, siêu thị thông minh... Five Star West lake đang được đánh giá cao về chỉ số dịch vụ đặc quyền theo tỷ lệ cư dân tại khu vực Hồ Tây và nằm trong top dự án bất động sản hạng sang trong nội thành Hà Nội.

Dự án sở hữu tổng thể hài hoà, toàn bộ căn hộ có tầm nhìn triệu view rộng mở hướng hồ. Lợi thế về tầm nhìn và vị trí giúp cư dân ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng qua khung cửa, đón bình minh mỗi sáng sớm hay hoàng hôn lúc chiều tà trong cảm giác thư thái. Theo chủ đầu tư, yếu tố phong thủy hứa hẹn mang tới cư dân nhiều tài lộc, may mắn trong tương lai.

Phối cảnh tổng thể dự án Five Star West Lake.

"Việc được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế đã khẳng định cho chất lượng không gian sống mà Five Star West Lake mang đến cho khách hàng. Đây cũng là minh chứng cho thấy, dự án không chỉ là chốn an cư đơn thuần, mà còn là nơi hội tụ một cộng đồng, một điểm đến, hình thành nên những giá trị văn hoá mang riêng", ông Đăng nhấn mạnh thêm.

Trước đó, Five Star West Lake được xướng tên tại nhiều giải thưởng tiêu biểu như: Top 10 dự án chung cư cao cấp tốt nhất hai năm liên tiếp 2020 và 2021 do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) bình chọn, giải "Thiết kế kiến trúc chung cư cao cấp tốt nhất" thuộc Hệ thống giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards - VPA 2019 do PropertyGuru trao tặng...

"Dự án đáng sống 2021" là chương trình diễn ra thường niên nhằm vinh danh các dự án bất động sản có chất lượng, uy tín, được khách hàng và người tiêu dùng đánh giá cao. Tiêu chí đề ra cho chương trình bình chọn đó là phải thực chất, hiệu quả, xác đáng. Ban thẩm định dự án là những chuyên gia hàng hàng đầu về đô thị, quy hoạch, bất động sản. Để đảm bảo tính khách quan, chương trình bình chọn có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp Bất động sản, Hiệp hội Môi giới Bất Bất động sản... các chuyên gia đầu ngành và các cơ quan thông tấn báo chí. Chương trình vinh danh năm nay hội tụ các loại hình bất động sản đa dạng như: chung cư độc lập, tòa nhà, nhóm nhà ở - khu nhà ở, khu đô thị mới, khu nghỉ dưỡng hay condotel...

Hoài Phong