Five Star Group tìm kiếm đối tác thiết kế biểu tượng cho Vũng Tàu

Five Star Group cùng Agritour và Green World đã tổ chức cuộc thi tuyển chọn thiết kế biểu tượng cho hai công trình Five Star Poseidon và Five Star Odyssey.

Ngay sau khi nhận giấy phép đầu tư từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Five Star Group cùng Agritour và Green World đã lên kế hoạch cho buổi thi tuyển thiết kế biểu tượng kiến trúc biển. Cuộc thi nhằm hoàn thiện các công tác chuẩn bị có thể đưa Five Star Poseidon & Five Star Odyssey vào khai thác.

Cuộc thi tuyển đã thu hút nhiều đơn vị trong ngành kiến trúc, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và tính đặc thù của công trình, có nhiều kinh nghiệm thực tế qua nhiều công trình đã tham gia.

Thiết kế đoạt giải nhất công trình Five Star Poseidon của đơn vị Finko.

Đại diện Five Star Group cho biết, định hướng chính của cuộc thi là tìm kiếm phương án kiến trúc tối ưu nhất với tính khả thi, độc đáo, hiện đại, đặc sắc nhằm mục tiêu xây dựng Five Star Poseidon và Five Star Odyssey trở thành điểm nhấn ấn tượng cho cảnh quan trục đường chính Thùy Vân – ven biển thành phố Vũng tàu.

Hội đồng giám khảo cuộc thi bao gồm chủ tịch hội đồng là ông Trần Ngọc Chính - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng các thành viên là ông Mai Trung Hưng, phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và nhiều chuyên gia khác. Hội đồng giám khảo đã thảo luận, đánh giá tổng quan, đóng góp nhiều ý kiến cho định hướng phát triển và triển khai phương án thiết kế Kiến trúc xây dựng Five Star Poseidon và Five Star Odyssey.

Thiết kế đồng giải nhất công trình Five Star Odyssey của đơn vị GMP & đơn vị Finko

Đại diện chủ đầu tư Five Star Group cũng khẳng định những sáng kiến đột phá, những phương án thiết kế xây dựng tiên tiến trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch luôn được doanh nghiệp đặt lên quan tâm hàng đầu. Buổi thi tuyển nhằm trao đổi chuyên môn giữa các đơn vị thiết kế, nghiên cứu, tương tác và hoàn thiện bền vững cho thiết kế công trình. Buổi thi tuyển với các phương án thiết kế thực tế là nền tảng để đưa Five Star Poseidon và Five Star Odyssey vào xây dựng và khai thác.

Ông Trần Văn Mười – Chủ tịch Hội đồng quản trị Five Star Group.

Bên lề sự kiện, ông Trần Văn Mười – Chủ tịch Hội đồng quản trị Five Star Group đồng thời là uỷ viên Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam nhận xét: "Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng phát triển mạnh mẽ tại thành phố Vũng Tàu với nhiều lợi thế chưa được khai thác hết nhờ khả năng kết nối mạnh với TP HCM và các tỉnh lân cận. Cùng với lợi thế thiên nhiên sẵn có, hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối đa dạng. Tuy nhiên, trục đường ven biển Thuỳ Vân vẫn thiếu loại hình sản phẩm căn hộ du lịch thương mại cao cấp".

Nắm bắt ưu thế này, công trình khách sạn - căn hộ du lịch 5 sao Five Star Poseidon và Five Star Odyssey chắc chắn sẽ trở thành hình ảnh tòa nhà biểu tượng, công trình chiến lược đầu tư phát triển du lịch trọng điểm trong thời gian tới, ông Trần Văn Mười cho biết thêm.

