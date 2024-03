Five Star Group động thổ 2 dự án tại Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng TàuFive Star Group cùng Agritour và Green World động thổ 2 tổ hợp căn hộ - khách sạn 5 sao Five Star Odyssey và Five Star Poseidon, hôm 24/3.

Quang cảnh lễ động thổ hai dự án Five Star Odyssey và Five Star Poseidon. Ảnh: Five Star Group

Hai dự án tọa lạc tại vị trí sầm uất trên đường Thùy Vân (số 165 và 57-59), khu vực được coi là trung tâm cùa bãi Sau, nằm trong quy hoạch dự án phố đi bộ, phố đêm. Cả hai công trình đều được kết nối qua biển bãi Sau bằng đường hầm.

Five Star Poseidon có chủ đầu tư là AgriTour - một thành viên của Five Star Group. Theo thiết kế, tòa tháp đôi gồm 43 tầng nổi, 3 tầng hầm, 457 phòng khách sạn, 1056 căn hộ cao cấp, 4 pen-house, 21 duplex. Chủ đầu tư gửi gắm vào Five Star Poseidon thông điệp "Đánh thức cuộc sống - Tương lai thịnh vượng".

Trong khi đó, với thông điệp "Đẳng cấp quốc tế, vị thế tiên phong", Five Star Odyssey nằm tại vị trí có bãi biển đẹp nhất khu vực. Chủ đầu tư Green World cũng là một thành viên của Five Star Group. Công trình có quy mô 50 tầng nổi, 4 tầng hầm, 436 phòng khách sạn, 1019 phòng căn hộ cao cấp, 12 pen-house. Five Star Odyssey sẽ là một trong những trung tâm tổ chức sự kiện và hội nghị mang tầm quốc tế lớn nhất tại thành phố Vũng Tàu với sức chứa trên 1.000 khách. 100% các căn hộ tại đây đều có tầm nhìn view biển.

Các đại biểu chuẩn bị thực hiện nghi thức động thổ hai dự án Five Star Odyssey và Five Star Poseidon. Ảnh: Five Star Group

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, thành phố Vũng Tàu được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Để thực hiện mục tiêu này cần có sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế. Tỉnh và thành phố Vũng Tàu đã và đang tập trung nhiều nguồn lực nâng cấp chỉnh trang cơ sở hạ tầng dịch vụ, các không gian công cộng. Trong đó, công viên Bãi Sau với vốn đầu tư gần 1.300 tỷ dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025. Thời gian hoàn thành dự án trùng với thời gian dự kiến hoàn thành của cao tốc kết nối cũng như sân bay Long Thành trong năm 2025.

Ông Khánh cũng cho biết, hai dự án của Five Star Group nằm trong 30 điểm được chính quyền tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến 2025. "Việc đầu tư hai cơ sở với chất lượng 5 sao là một trong những điều kiện rất tốt để thành phố Vũng Tàu thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế", ông Khánh nói. Ông đánh giá đây là hai dự án lớn, tạo ra nhiều công ăn việc làm, không chỉ riêng trong lĩnh vực du lịch mà còn cả các lĩnh vực dịch vụ kèm theo.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (trái) và ông Trần Văn Mười, Hội đồng quản trị Five Star Group tại Lễ động thổ. Ảnh: Five Star Group

Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch Hội đồng quản trị Five Star Group chia sẻ, các dự án của Five Star Group đều được thiết kế bởi công ty hàng đầu thế giới, cùng đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án, thầu xây dựng, quản lý vận hành chuyên nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế như Movenpick, Accor, Turner, Coteccon, B+H... "Chúng tôi đã đi khắp thế giới để nghiên cứu về tiềm năng kinh tế biển, để đưa những cái độc đáo nhất, tốt nhất, phù hợp thời đại 4.0, để làm sao đón được những du khách quốc tế khó tính nhất", ông Mười cho biết.

Dự kiến sau 39 - 45 tháng thi công, hai công trình sẽ đi vào hoạt động. Five Star Group đặt mục tiêu sẽ kiến tạo hai công trình trở thành khu nghỉ dưỡng phức hợp tiêu chuẩn quốc tế giúp nâng tầm du lịch của địa phương, mang lại giá trị cho cộng đồng, tạo ra cú hích cho du lịch và kinh tế Vũng Tàu cũng như thu hút các nhà đầu tư khác đến địa phương.

"Công trình khách sạn - căn hộ du lịch 5 sao Five Star Poseidon và Five Star Odyssey chắc chắn sẽ trở thành hình ảnh tòa nhà biểu tượng, công trình chiến lược đầu tư phát triển du lịch trọng điểm trong thời gian tới", ông Mười khẳng định.

Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch Hội đồng quản trị Five Star Group phát biểu tại Lễ động thổ. Ảnh: Five Star Group

Five Star Group từ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh và sản xuất phân bón mang thương hiệu Năm Sao, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển đã trở thành Tập đoàn hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực: phân bón, kho vận, bất động sản, tài chính, du lịch khách sạn với trên 10 công ty và chi nhánh tại Việt Nam, Mỹ và Campuchia.

Tập đoàn chuẩn bị nhiều quỹ đất và triển khai nhiều dự án lớn như: cao ốc văn phòng hạng A Five Star Tower, tổ hợp nhà ở và đô thị sinh thái Five Star Eco City (TP HCM); khu biệt thự nghỉ dưỡng Five Star Happy Valley Đà Lạt (Lâm Đồng)...

Ngày 18/12/2021, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Five Star Group đã được lãnh đạo tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Five Star Odyssey và Five Star Poseidon.

Diệp Chi