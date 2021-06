Five Star Group chung tay cùng Long An phòng chống Covid-19

Five Star Group - chủ đầu tư dự án Five Star Eco City hỗ trợ tỉnh Long An ba tỷ đồng và 10 tấn gạo cho hoạt động phòng chống Covid-19.

Trong đó, hai tỷ đồng được trao để ủng hộ tỉnh, một tỷ đồng cùng 10 tấn gạo hỗ trợ riêng hai huyện Cần Giuộc và Cần Đước, mỗi huyện 500 triệu đồng và 5 tấn gạo.

Theo Five Star Group, tại mỗi huyện Cần Giuộc và Cần Đước, 250 triệu đồng sẽ dùng ủng hộ kinh phí mua trang thiết bị, vật tư y tế và hỗ trợ hậu cần cho các chốt kiểm soát y tế để chia sẻ khó khăn. 250 triệu đồng còn lại và 5 tấn gạo sẽ dành tặng các hộ gia đình khó khăn, chính sách trên địa bàn xã, động viên tinh thần, giúp đỡ bà con vượt qua thời điểm khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Do tình hình Covid-19 phức tạp, Five Star Group đã trao đại diện trực tiếp cho xã Phước Lý và một vài hộ dân. Số còn lại, doanh nghiệp cho biết sẽ chuyển khoản đến huyện Cần Đước và tỉnh Long An.

Ông Trần Văn Nghĩa - Phó chủ tịch Five Star Group trao biểu trưng 500 triệu đồng và 5 tấn gạo cho đại diện xã Phước Lý.

Đại diện doanh nghiệp này chia sẻ, biến chủng mới của Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp trên cả nước, tác động đến đời sống người dân và kinh tế xã hội. Nhằm ứng phó với khó khăn chung do dịch bệnh gây ra, tỉnh Long An đã huy động nhân lực, vật lực và toàn bộ hệ thống vào trạng thái khẩn cấp để tháo gỡ khó khăn, phòng chống và dập dịch.

Để hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và chính quyền tỉnh Long An, Five Star Group đã hỗ trợ hiện kim, vật tư y tế và gạo nhằm giúp nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. "Các hoạt động hỗ trợ này thể hiện tính nhân văn trong văn hóa doanh nghiệp suốt nhiều năm qua", đại diện Five Star Group nói.

Ông Phạm Đình Cường - Phó tổng giám đốc Five Star Group cùng đại diện xã Phước Lý tặng quà cho các hộ dân.

Là doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu phân bón, Five Star Group hiện có trên 10 công ty và chi nhánh trực thuộc tại Việt Nam, Mỹ và Campuchia cùng hai nhà máy hiện đại trong nước và khu vực.

Five Star Group đang đẩy mạnh đầu tư phát triển các dự án bất động sản lớn. Điển hình là dự án khu đô thị sinh thái Năm Sao - Five Star Eco City tại Cần Giuộc, Long An, giáp ranh TP HCM. Dự án có mật độ xây dựng 40% cùng mảng xanh không gian bao phủ, hệ thống sinh thái trong lành.

Phối cảnh dự án Five Star Eco City.

Dự án được quy hoạch, tận dụng thế mạnh ven sông, kênh đào xanh mát lượn quanh để tôn tạo nét đẹp vốn có của miền Tây sông nước, hình thành khu đô thị tiện ích, năng động giữa lòng thiên nhiên xanh mát. Five Star Eco City còn hội tụ điều kiện tự nhiên và lợi thế quy hoạch của một đô thị xanh không khói theo tiêu chuẩn quốc tế. Kết hợp giữa an cư và lạc nghiệp, Five Star Eco City tạo ra môi trường sống sinh thái xanh, sạch, đẹp, văn minh với hệ thống tiện ích đẳng cấp, thổi luồng sinh khí mới, góp phần thúc đẩy xu hướng mở rộng đô thị vệ tinh xanh.

Bên cạnh sản xuất, kinh doanh, Five Star Group còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại Long An. Trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19, tập thể nhân viên Five Star Group đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị, biện pháp phòng chống dịch, góp sức vào hoạt động chống Covid-19 trên cả nước.

(Nguồn: Five Star Group)