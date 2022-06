Fitzpatrick vô địch US Open 2022

MỹGolfer người Anh Matt Fitzpatrick vô địch ở điểm -6 tại major do Hiệp hội golf Mỹ tổ chức ở Brookline, Massachusetts.

Fitzpatrick nâng cup vô địch US Open 2022 trên sân The Country Club par70. Ảnh: AP

Fitzpatrick cùng golfer Mỹ Will Zalatoris giữ đỉnh bảng sau ba vòng, ở điểm -4. Lúc đó, nhóm còn khả năng cạnh tranh cao có bảy đấu thủ, tính cả top 3 thế giới lần lượt gồm Scottie Scheffler bản xứ (điểm -2), Jon Rahm từ Tây Ban Nha (-3) và người Bắc Ireland Rory McIlroy (-1). Trong đó Rahm đang cố bảo vệ ngôi đương kim vô địch.

Nhưng sang vòng cuối, cuộc đua đa quốc gia thêm gay cấn khi golfer Nhật Bản Hideki Matsuyama cán đích trước. Matsuyama không bogey, ghi năm birdie để từ +2 lên điểm chung cuộc -3, gây áp lực cho các ứng viên nặng ký phía sau là Fitpatrick, Zalatoris và Scheffler.

Sau nửa vòng đạt điểm -6, Scheffler xuống -4 khi kết thúc hố 16 do bogey liên tiếp ở hố 10 và 11. Scheffler lần lượt birdie rồi par để về điểm -5, loại Matsuyama khỏi cuộc đua và gây sức ép cho Fitpatrick và Zalatoris - những người đồng điểm -5 khi vào hố 15 par4.

Cả hai đều phát trượt fairway. Cú thứ hai, Fitzpatrick đưa bóng vào green, sau đó ghi birdie từ cú gạt cách lỗ 5,8 mét, còn Zalatoris vào bẫy cát rồi kết thúc bằng bogey. Khi đó, Fitzpatrick lên điểm -6, dẫn Zalatoris hai gậy.

Tuy nhiên, sang hố 16, Zalatoris thu cách biệt còn một gậy nhờ birdie và đối thủ giữ par. Hố 18 par4, Fitzpatrick vẫn dẫn một gậy nhưng gặp bất lợi do phát vào bunker, trong khi Zalatoris phát 312 yard xuống fairway. Tuy nhiên, Fitzpatrick còn may mắn khi bóng nằm trên nền, né được mô cát phủ cỏ dày giữa bẫy.

Nhờ vậy, anh vẫn vào green ngay cú thứ hai với cơ hội birdie như Zalatoris.

"Thấy Matt đánh cú đó, tôi nghĩ cậu ấy thật táo tợn vì rất khó vào green từ vị trí ấy", Zalatoris nói sau khi hết giải. "Nào ngờ, cậu ấy còn được cơ hội birdie. Thật tuyệt vời. Pha đó chắc được ghi vào lịch sử US Open để thế hệ sau chiêm ngưỡng".

Trên green, Fitzpatrick cách mục tiêu 5,4 mét, Zalatoris cách 4,2 mét. Cả hai đều trượt. Với điểm par hố cuối, Fitzpatrick ấn định mốc chung cuộc -6 cho US Open năm nay, giống Bryson DeChambeau và Rahm ở hai kỳ trước đó. DeChambeau thắng US Open 2020 trên sân Tây Winged Foot, New York, còn Rahm về nhất khi giải tổ chức ở Nam Torrey Pines, California năm ngoái.

Will Zalatoris tiếc nuối sau cú gạt hỏng ở hố 18 vòng cuối US Open ngày 19/6. Ảnh: AP

Với chức vô địch này, Fitzpatrick ẵm 3,15 triệu USD tiền thưởng trong tổng quỹ 17,5 triệu USD. Zalatoris và Scheffler đứng T2, lĩnh đồng mức 1.557.687 USD. Matsuyama nhận 859.000 USD cho vị trí thứ ba. McIlroy được 674.900 USD khi về T5 (-2) với Collin Morikawa.

Major do Hiệp hội Golf Mỹ chủ trì trong 98 năm qua ghi nhận chỉ bốn nhà vô địch từ Anh gồm Cyril Walker (1924), Tony Jacklin (1970), Justin Rose (2013) và Fitzpatrick mới đây.

Fitzpatrick, 27 tuổi, đã đánh chuyên nghiệp tám năm. Anh chưa từng thắng PGA Tour nhưng đã đoạt bảy Cúp DP World Tour (tên mới của European Tour từ 2022). Tuy nhiên, với kết quả US Open lần này, anh đã được ghi tên vào danh sách các nhà vô địch đấu trường golf hạng nhất Mỹ.

Quốc Huy