Fit Tour hai năm liên tiếp thắng giải 'Tour thiết kế riêng'

Fit Tour vừa được vinh danh ở hạng mục Bespoke Tour tại Hotlist Travellive Editors' Pick 2025, ghi nhận thành công trong xây dựng các hành trình từ chính trải nghiệm khảo sát thực địa.

Lễ trao giải Hotlist Travellive Editors' Pick 2025 được tổ chức ngày 19/1 tại TP HCM, nhằm tôn vinh các thương hiệu, điểm đến và cá nhân trong ngành du lịch - khách sạn, tập trung vào sự bền vững, bản sắc địa phương.

Ban tổ chức giải thưởng cho biết, một hành trình Bespoke chuẩn mực cần hội tụ các yếu tố: thấu hiểu tâm lý du khách, cân đối nhịp độ di chuyển, có ý tưởng sáng tạo và đảm bảo tính bền vững. Theo đó, mô hình tour "may đo" của Fit Tour không chỉ dừng ở việc thay đổi điểm đến theo yêu cầu hay nâng cấp dịch vụ, còn là quy trình thiết kế toàn diện, lấy con người và văn hóa bản địa làm trung tâm. Thay vì sao chép các khuôn mẫu có sẵn, mỗi chuyến đi đều được xây dựng lại từ đầu dựa trên nhu cầu của từng nhóm khách.

CEO Max Vũ, đại diện Fit Tour (bên trái) nhận giải thưởng. Ảnh: Fit Tour

Đại diện Fit Tour chia sẻ, trong bối cảnh du lịch cá nhân hóa ngày càng phổ biến, việc duy trì danh hiệu này là sự ghi nhận cho hướng đi lấy trải nghiệm thực tế làm cốt lõi. "Chúng tôi xem đây là lời nhắc nhở đội ngũ tiếp tục giữ chuẩn mực, cẩn trọng trong từng quyết định và nhất quán với con đường đã chọn", vị đại diện nói.

Để làm được điều này, đội ngũ của công ty, đặc biệt là nhà sáng lập kiêm CEO Max Vu dành nhiều năm trực tiếp tiền trạm tại các vùng đất có điều kiện khắc nghiệt như Himalaya, con đường Tơ lụa, Trung Á, và châu Phi. Những chuyến đi thực tế giúp đội ngũ đo lường chính xác quãng đường, cảm nhận sự thay đổi của khí hậu và hòa mình vào nhịp sống địa phương. Từ đó, họ có thể tìm ra những điểm ngắm cảnh đẹp, các quán ăn giữ được hương vị nguyên bản, hay xác định những đoạn đường cần di chuyển chậm lại để đảm bảo sức khỏe cho du khách.

Đoàn khách du lịch trekking đến Trại căn cứ Everest cùng huyền thoại leo núi Kami Rita. Ảnh: Fit Tour

Từ nguồn dữ liệu thực địa, Fit Tour xây dựng các hành trình không bán quanh năm mà nương theo mùa, tôn trọng điều kiện tự nhiên. Tại các điểm đến có chiều sâu văn hóa như Bhutan hay Tây Tạng, công ty áp dụng chính sách không có điểm mua sắm (No Shopping) để "trả lại" thời gian cho du khách trải nghiệm sâu hơn. Yếu tố an toàn cũng được đặt lên hàng đầu, thông qua sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực địa và khả năng phán đoán rủi ro.

Du khách Fit Tour khám phá Tour thiết kế riêng ở Ladakh. Ảnh: Fit Tour

Hiện tại, đơn vị cung cấp các tour chuyên sâu như lái xe máy khám phá Himalaya, roadtrip con đường Tơ lụa, thám hiểm Nam Cực. Các tuyến phổ thông đến Trung Quốc, Nhật Bản cũng được áp dụng tiêu chuẩn không mua sắm để tối ưu hóa thời gian trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Thanh Thư