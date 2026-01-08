Finviet phát triển ứng dụng giúp tiểu thương chuyển đổi số

Finviet phát triển ứng dụng Eco Tiệm Số Hóa, giúp tiểu thương bán hàng, xuất hóa đơn điện tử và ký số ngay trên điện thoại, giúp tuân thủ quy định, hỗ trợ chuyển đổi số.

Sau hơn 6 tháng triển khai Nghị định 70, bên cạnh những hộ kinh doanh từng bước ổn định quy trình, vẫn còn nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống và điểm bán lẻ gặp khó khăn trong việc thực hiện. Thách thức lớn nhất không nằm ở quy định, mà ở chi phí cùng khả năng tiếp cận công nghệ. Nhiều người cho rằng để xuất hóa đơn điện tử, họ phải đầu tư máy tính, máy in, chữ ký số và sử dụng các phần mềm kế toán phức tạp, kéo theo chi phí, thời gian học hỏi.

Thực tế này cho thấy mối lo chung của nhiều hộ kinh doanh nhỏ: mong muốn tuân thủ quy định nhưng e ngại phát sinh chi phí và khó khăn khi sử dụng công nghệ. Không ít tiểu thương băn khoăn về việc phải mua thêm thiết bị, làm quen phần mềm mới hoặc thuê dịch vụ bên ngoài để hỗ trợ vận hành.

Trong bối cảnh đó, Finviet giới thiệu Eco Tiệm Số Hóa, hướng đến việc đơn giản hóa quá trình bán hàng và tuân thủ quy định. Ứng dụng này không xa lạ với nhiều hộ kinh doanh, khi được sử dụng trong nhiều năm để đặt hàng, quản lý bán hàng, kết nối với nhà phân phối. Điểm mới nằm ở việc Eco Tiệm Số Hóa tích hợp bán hàng, xuất hóa đơn điện tử và ký số ngay trên điện thoại thông minh.

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể sử dụng chính chiếc điện thoại đang dùng hàng ngày để ghi nhận giao dịch và phát hành hóa đơn điện tử. Hệ thống cho phép kết nối trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định, đồng thời tích hợp chữ ký số trên ứng dụng, giúp người dùng không cần mua thêm thiết bị hay token riêng. Giao diện được thiết kế đơn giản, sử dụng tiếng Việt, với các thao tác rõ ràng, phù hợp cả với những người ít tiếp xúc công nghệ.

Theo phản hồi từ một số hộ kinh doanh, việc áp dụng Eco Tiệm Số Hóa giúp giảm áp lực quản lý sổ sách, hạn chế nhầm lẫn và tiết kiệm chi phí so với việc đầu tư thiết bị hoặc thuê nhân sự kế toán riêng. Việc phát hành hóa đơn được thực hiện ngay sau khi bán hàng, giúp quy trình trở nên gọn nhẹ và dễ kiểm soát hơn.

Bên cạnh phát triển ứng dụng, Finviet còn phối hợp với cơ quan thuế và chính quyền địa phương tổ chức các buổi tư vấn trực tiếp tại địa phương. Hoạt động này nhằm giải thích quy định, hướng dẫn sử dụng giải pháp và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thuế, giúp tiểu thương yên tâm hơn trong quá trình chuyển đổi.

Đại diện nền tảng cho biết, trong bối cảnh năm 2026 dự kiến có thêm các yêu cầu về minh bạch dữ liệu và quản lý số, những công cụ đơn giản, chi phí thấp, dễ sử dụng như Eco Tiệm Số Hóa được xem là lựa chọn hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn bị tâm thế chủ động. Khi rào cản công nghệ được giảm bớt, tiểu thương có thể tập trung nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành lâu dài.

