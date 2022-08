Filmore Development ứng dụng công nghệ chăm sóc sức khỏe

Đà NẵngHàng loạt công nghệ chăm sóc sức khỏe sẽ được tích hợp vào các tiện ích hiện đại tại dự án The Filmore Da Nang.

Nhà phát triển bất động sản Filmore Development phát triển mô hình well-ness by well-tech (áp dụng tiện ích công nghệ cao nâng tầm sức khỏe cư dân) bằng việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn Reset. Theo đó, các công nghệ mới nhất như Nucalm và Sunlighten Infrared Sauna của Reset sẽ được Filmore Development triển khai ngay vào dự án căn hộ hạng sang The Filmore Da Nang.

Ông Andy Han (trái) và ông Ian Cunningham (phải) tại sự kiện ký kết. Ảnh: Filmore Development

Lễ ký kết hợp tác giữa hai đơn vị đã diễn ra vào tuần qua, đánh dấu một bước tiến mới trên tiến trình hoàn thiện không gian sống mà Filmore Development đã cam kết. Với sự hợp nhất ứng dụng công nghệ trên, cư dân của The Filmore Da Nang sẽ thụ hưởng các phương tiện chăm sóc sức khỏe hữu dụng và tối tân hằng ngày ngay tại nhà. Đây cũng là quyền lợi và trải nghiệm mới mẻ cho cư dân.

Ông Andy Han - CEO của Filmore Development - cho biết công ty chú trọng vào từng chi tiết trong quá trình phát triển không gian sống để đảm bảo mỗi cư dân đều được thực sự sống thoải mái, khỏe mạnh và hạnh phúc theo chuẩn mực dành cho phân khúc hạng sang.

"Với việc trang bị các công nghệ đỉnh cao như Nucalm và Sunlighten Infrared Sauna từ Tập đoàn Reset, chúng tôi muốn mang đến những tổ ấm thịnh vượng đích thực, nơi gia chủ luôn được tái tạo năng lượng sống, hài hòa thân – tâm để trải nghiệm cuộc sống một cách sâu sắc", ông Andy Han nói.

Cụ thể hơn, những ngôi nhà mang lại sự an nhiên, giấc ngủ sâu, giúp hóa giải căng thẳng, bù đắp năng lượng và vẻ đẹp từ thế chất đến tinh thần đã trở thành tiêu chuẩn trong các dự án mà Filmore Development triển khai. Từ đó, hình thành một đặc trưng riêng gọi là "phong cách sống Filmore" trong cộng đồng cư dân mà doanh nghiệp phục vụ. Do vậy, nhà phát triển dự án này kỳ vọng khi được chính thức đưa vào vận hành, The Filmore Da Nang sẽ xác lập một chuẩn mực mới về phong cách sống của cư dân thượng lưu tại Việt Nam.

Ông Ian Cunningham - Giám đốc điều hành của Reset - cho rằng trang thiết bị đáp ứng cho phong cách sống thịnh vượng đang là những yếu tố khiến cư dân chú trọng. Việc hợp tác cùng Filmore Developments triển khai Nucalm và Sunlighten Infrared Sauna vào The Filmore Da Nang sẽ giúp phục vụ tối ưu cho sức khỏe và thời gian của cư dân.

Cư dân của The Filmore Da Nang được sử dụng công nghệ tối tân như Nucalm để chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Filmore Development

Phong cách sống thịnh vượng (wellness lifestyle) mà Filmore Development đang mang đến trong không gian sống của The Filmore Da Nang và các dự án sắp tới đáp ứng những yêu cầu của nhiều tầng lớp cư dân đô thị hiện đại, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu. Có thể hiểu khái quát rằng đây là triết lý đề cao sự chăm sóc toàn diện về sức khỏe thể lý, tâm lý và tinh thần.

Mô hình "well-ness by well-tech" được Filmore Development ứng dụng vào hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe hiện nay bao gồm Nucalm (công nghệ chăm sóc giấc ngủ), Sunlighten (sauna tia hồng ngoại), phòng gym và hồ bơi nhiệt.

Trong đó Nucalm là ứng dụng công nghệ giúp hóa giải căng thẳng cho cơ thể được phát triển trên kết quả nghiên cứu khoa học thần kinh, mang đến giấc ngủ an nhiên và sự cân bằng từ thể chất đến tinh thần. Sunlighten là công nghệ được ứng dụng vào các phòng xông hơi khô, dùng tia hồng ngoại để giúp tăng cường lưu thông máu, thải độc, thư giãn, cải thiện làn da và sức khỏe.

Phòng xông hơi của The Filmore Da Nang được trang bị công nghệ Sunlighten Infrared Sauna. Ảnh: Filmore Development

Ngoài các công nghệ trên từ đối tác Reset, mô hình "well-ness by well-tech" của Filmore Development còn được triển khai toàn diện bằng việc ứng dụng nhiều loại hình công nghệ tối tân trên nhiều phương diện khác nữa. Nhà phát triển dự án này đang tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhiều đơn vị công nghệ quốc tế để hướng đến các tiêu chuẩn tối tân, tương đương với tiêu chuẩn dành cho các dự án căn hộ hạng sang của thị trường toàn cầu.

Yên Chi