Filip Nguyễn nuôi hy vọng lên tuyển Việt Nam

Filip Nguyễn có bố là người Việt Nam, mẹ người CH Czech. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sparta Prague, chơi cho đội một CLB này trước khi chuyển sang Bydzov, Vlasim, Slova Liberec và Slovacko. Filip Nguyễn từng được Hiệp hội các giải Bóng đá Nhà nghề CH Czech bình chọn làm thủ môn hay nhất giải VĐQG mùa 2018-2019. Filip Nguyễn từng bày tỏ nguyện vọng khoác áo tuyển Việt Nam nhưng chưa thành do chưa có quốc tịch. Anh chưa hoàn thành điều này do chưa có đủ thời gian sống ở Việt Nam. Với việc về khoác áo CAHN, điều kiện này sẽ được giải quyết. Việc nhập quốc tịch của Filip Nguyễn thêm thuận lợi khi vợ và con trai đã có quốc tịch Việt Nam. Filip Nguyễn từng được gọi lên tuyển CH Czech, nhưng do chưa ra sân thi đấu, anh vẫn còn cơ hội chuyển sang khoác áo tuyển Việt Nam.