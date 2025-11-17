FiinRatings bán hơn 43% cổ phần cho S&P Global

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập hàng đầu thế giới S&P Global Ratings đã mua 43,4% vốn và sẽ có 2 ghế trong Hội đồng quản trị của FiinRatings.

S&P Global Ratings hôm nay thông báo đã hoàn tất khoản đầu tư sở hữu 43,4% cổ phần tại FiinRatings - công ty xếp hạng tín nhiệm thuộc FiinGroup. Đồng thời, hai bên cũng ký thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường hỗ trợ thị trường vốn nợ Việt Nam, mở rộng hợp tác trong các hoạt động nâng cao năng lực phân tích, đồng tổ chức hội thảo và chia sẻ thông tin thị trường.

Thông báo được đưa ra sau khi Sở Tài chính Hà Nội chấp thuận việc S&P Global Asian Holdings (công ty con của S&P Global) chính thức là cổ đông sở hữu 43,4% tại FiinRatings. Việc hoàn tất giao dịch đưa FiinRatings trở thành đối tác chiến lược của S&P Global, qua đó củng cố năng lực chuyên môn và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động xếp hạng tín nhiệm. Thời gian tới, FiinRatings sẽ bổ nhiệm hai thành viên từ S&P Global Ratings vào Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FiinRatings (người đứng bên trái) và đại diện S&P Global Ratings tại buổi ký kết hợp tác hồi cuối tháng 2. Ảnh: Hà Vy

Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch điều hành FiinRatings, cho rằng sự đồng hành của S&P Global Ratings mang đến nguồn lực chiến lược, kinh nghiệm quốc tế và chuẩn mực toàn cầu. Điều này giúp họ nâng cao năng lực phân tích, chuẩn hóa quy trình xếp hạng và mang đến những đánh giá khách quan, chuyên sâu hơn cho thị trường.

"Sự hợp tác này giúp doanh nghiệp Việt tăng khả năng tiếp cận các dòng vốn chất lượng trong và ngoài nước, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, đóng góp vào sự phát triển của một thị trường vốn minh bạch, hiệu quả và bền vững", ông Thuân nhấn mạnh.

Ông Ritesh Maheshwari, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng khu vực Đông Nam Á của S&P Global Ratings, nói đôi bên sẽ triển khai các kế hoạch hợp tác gồm tăng cường phối hợp phân tích, đào tạo chuyên môn và chia sẻ nguồn lực. Mục tiêu chung là nâng tầm chuẩn mực ngành, thúc đẩy minh bạch, mang đến những phân tích giá trị cho thành viên thị trường.

Thực tế, hai bên đã hợp tác từ 2020. Tới tháng 6/2022, FiinRatings trở thành đối tác hợp tác kỹ thuật của S&P Global. Hiện hãng xếp hạng tín nhiệm lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa và thị phần cũng hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho các chuyên gia phân tích của FiinRatings trong nhiều khía cạnh liên quan lĩnh vực này.

S&P Global Ratings là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới, cùng với Moody's và Fitch Ratings. Còn FiinRatings - một thành viên của FiinGroup - đang hoạt động trong lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm được cấp phép bởi Bộ Tài chính.

Tất Đạt